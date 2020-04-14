Рынок акций РФ во вторник нашел баланс покупателей и продавцов в ожидании потока новостей - "БКС Брокер"

Российский рынок акций во вторник нашел локальный баланс покупателей и продавцов, ожидающих множественных сигналов, которые поступят на текущей неделе - первых квартальных отчетов из США, статданных по запасам нефти, а также свежих новостей по распространению пандемии COVID-19, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцер.

По словам собеседника "Интерфакса", слабость понедельника на финансовых площадках мира не имела своего продолжения - во вторник наблюдается восстановление утраченных накануне позиций в рисковых инструментах. Причина смены сантимента лежит в плоскости ожиданий прохождения острой фазы пандемии в США, по крайней мере, президент Дональд Трамп и губернатор Нью-Йорка уверенно заявили о стабилизации ситуации и замедлении темпов распространения инфекции.

Между тем, нефтяные котировки пока не отличаются устойчивостью - несмотря на снижение волатильности, направленного движения все еще не наблюдается. Вероятно, участники рынка ожидают выхода во вторник и среду статданных по запасам нефтепродуктов в США. Снижение показателя запасов сырой нефти может стать сильным драйвером роста. Ожидания сводятся к восстановлению цен энергоносителей и движению Brent к рубежу $40 за баррель и выше уже во II квартале, считает эксперт.

Перевесить чашу могут и результаты деятельности транснациональных корпораций за I квартал. Сегодня стартует сезон отчетности в США, и прогнозы экспертов закономерно негативны. Даже незначительное отклонение от консенсуса способно привести к импульсному движению рынков.

"По совокупности факторов ценообразования во вторник наблюдается и отскок котировок российских акций. Ранее мы отмечали уровень 2650 пунктов в качестве цели восстановительного движения, начавшегося в конце марта. Именно здесь и курсирует отечественный рынок, отражая баланс интересов покупателей и продавцов ценных бумаг. Российский рубль чувствует себя уверенно, оказывая поддержку валютному индексу РТС. Нашим ориентиром последних недель служит отметка 70 руб./$1 и 78 руб./EUR1", - считает Зельцер.

Если посмотреть на секторальную структуру рынка, то наибольшей популярностью сейчас пользуются компании, ориентированные на внутренний спрос (банковский сектор и потребительский рынок), а также "защитные" бумаги золотодобывающих компаний. "Нефтянка", напротив, пока не демонстрирует прыти в силу низких котировок нефтяных фьючерсов и укрепления рубля, оказывающего давление на экспортные позиции эмитентов отрасли, заключил представитель "БКС Брокер".