Текущих интервенций ЦБ в апреле будет достаточно для поддержания сильного курса рубля - Райффайзенбанк

Учитывая высокий размер интервенций ЦБ РФ (3-4 млрд долл. в мес.) относительно ожидаемого сальдо счета текущих операций, курс рубля, скорее всего, останется сильным и в апреле, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Эффект от падения цен на нефть и карантина проявится в данных платежного баланса уже в апреле, когда мы ожидаем близких к нулевым или даже слабо отрицательных значений сальдо счета текущих операций в предположении, что рубль останется сильным (менее 75,8 руб./долл.) при нефти 32 долл. за барр. Brent (=среднее значение с начала апреля). Кроме того, мы предположили снижение отношения импорта к ВВП до 12%, для сравнения - в 2019 г. оно составило 14,9%. Это транслируется в его сокращение в сравнении с апрелем 2019 г. в абсолютном выражении на 8 млрд долл. до 14,3 млрд долл. Мы также внесли коррективы в физические объемы экспорта нефти и газа (из-за обязательств РФ сократить добычу нефти и низкого спроса на энергоресурсы в мире в условиях коронавируса)", - отмечает аналитик банка Денис Порывай.

По мнению эксперта Райффайзенбанка, по мере восстановления экономической активности (необходимым условием является снятие карантинных мер в Европе и РФ, что может стать возможным в мае) курс рубля начнет испытывать давление от импорта (может проявиться и отложенный спрос). "При сложившихся курсе рубля и цене нефти (=рублевой цене нефти) сальдо счета текущих операций в мае-декабре (-47 млрд долл.) превысит объем интервенций ЦБ РФ, которые в текущем объеме уже не смогут препятствовать ослаблению рубля. Кроме того, дополнительное давление на рубль окажет и вывоз капитала нефинансовым сектором (20-30 млрд долл., по нашим оценкам), направленный в том числе на погашение внешнего долга (некоторые эмитенты могут направить средства на buy-back подешевевших евробондов) на фоне относительно низкой рублевой ставки", - полагает Денис Порывай.