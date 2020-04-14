Одним из факторов поддержки золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за 1К20 - Sberbank СIB

Одним из факторов поддержки для золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за 1К20: скорее всего, показатели будут слабыми и окажут давление на основные фондовые индексы, что поддержит приток капитала в золото, являющееся защитным активом, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank SIB.

"Дальнейшее распространение коронавируса, которым уже заразилось во всем мире более 1,8 млн человек (согласно последним данным, от него умерло 113 849 человек), подталкивает национальные правительства к продлению карантинных ограничений, - отмечает аналитик Михаил Шейбе. - Это усиливает негативный эффект для мировой экономики, и инвесторы все больше отдают предпочтение защитным активам, в частности золоту. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил о пролонгации карантина по всей стране еще на месяц - до 11 мая. Отметим еще раз, что, когда мировая экономика начнет восстанавливаться от последствий пандемии, принимаемые центробанками стимулирующие меры (призванные минимизировать финансовый ущерб) могут спровоцировать ускорение инфляции, а золото традиционно рассматривается как надежный инструмент для защиты сбережений в условиях галопирующего роста цен". Во вторник инвесторы ждут начала трехдневного совместного заседания руководства МВФ и Всемирного банка. Кроме того, во вторник ожидаются выступления президентов двух американских федеральных резервных банков.

"Цены на золото в понедельник, с чисто технической точки зрения, находились на перепутье: шансы на их снижение к $1 657 за унцию или рост до $1 740 за унцию были практически одинаковы, - напоминает Михаил Шейбе. - В итоге рынок золота пошел вверх, и котировки повысились примерно на $40 до $1 720 за унцию, причем основной рост пришелся на американскую торговую сессию. Сегодня цены продолжают движение к упомянутому выше уровню $1 740 за унцию, который, по нашему мнению, будет протестирован в течение дня. Одним из факторов поддержки для золота на этой неделе станет начало сезона публикации корпоративной финансовой отчетности в США за 1К20: скорее всего, показатели будут слабыми и окажут давление на основные фондовые индексы, что, на наш взгляд, поддержит приток капитала в золото, являющееся защитным активом".