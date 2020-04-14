Уралсиб полагает что для аукциона в среду Минфин выберет среднесрочный выпуск, возможен и новый флоатер

Аналитики Уралсиба полагают, что в среду Минфин может предложить рынку среднесрочный выпуск; возможно, ведомство вновь попытается разместить новый флоатер, говорится в обзоре.

Неделя в сегменте ОФЗ началась крайне неактивно, констатируют аналитики корпорации. Сделок в понедельник практически не было, так как на большинстве торговых площадок наблюдается пасхальное затишье. Биржевой оборот едва дотянул до 10 млрд руб., из которых почти 2,5 млрд руб. сделок пришлось на ОФЗ 26225 с погашением в 2034 г.

"Как мы и предполагали, рынок нейтрально встретил решение ОПЕК+, которое уже было учтено в текущем положении кривой. Доходности вдоль кривой изменились вчера в пределах 1–2 б.п. Рубль внутри дня сделал слабую попытку укрепиться, но завершил основную сессию в районе утренних уровней 73,6 руб./долл. В валютах ЕМ единого тренда не сложилось, но большинство все же подешевело относительно доллара. Во вторник торговая активность должна усилиться по сравнению с понедельником, а Министерство финансов должно объявить параметры предстоящего аукциона. Мы полагаем, что в этот раз Минфин может попробовать предложить рынку среднесрочный выпуск, например, ОФЗ 26229 с погашением в 2025 г. Возможно, ведомство вновь попытается разместить новый флоатер, однако это во многом будет зависеть от результатов сегодняшних аукционов по КОБР", - отмечают специалисты Уралсиба.