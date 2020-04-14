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Главная / Мнения аналитиков / ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения в краткосрочной перспективе - РФПИ
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14 апреля 2020 года 12:37
ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения в краткосрочной перспективе - РФПИ
ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии РФПИ. Стабилизация нерезидентских потоков в ОФЗ - дополнительный фактор в пользу снижения курсовых рисков на фоне возвращения доходностей по средним и длинным выпускам в диапазон 6,40-6,80%. Это по-прежнему на 30-70 б.п. выше минимумов этого года, но заметно ниже 8,15-8,70%, где доходности были в момент максимальной паники на рынках в марте, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Учитывая масштабы движения доходностей и рубля, существенной активизации покупок от нерезидентов, вероятно, пока ждать не стоит, особенно в свете планов Минфина возобновить первичные размещения. До конца неясна и ситуация с инфляцией. Однако на последней пресс-конференции в пятницу глава ЦБ дала явно понять, что вариант возобновления снижения ставок уже в этом году вполне возможен. Это полностью укладывается в наш прогноз снижения ключевой ставки как минимум на 50 б.п. в 2П20 при условии стабилизации глобальных рынков. Но в краткосрочной перспективе гарантировать этого никто не может, поэтому ЦБ в ближайшее время предпочтет выжидать. Как следствие, и ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения", - пишет Д. Полевой.
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14 апреля 2020 года 19:47
Москва. 14 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на активно дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.14 апреля 2020 года 19:31
Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ к закрытию торгов вторника растерял почти весь утренний рост из-за падения нефтяных бумаг вслед за нефтью (Brent упала ниже $30 за баррель) на опасениях за мировой спрос на сырье в условиях карантина из-за коронавируса; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний на фоне 8-летних рекордов по золоту. читать дальше
.14 апреля 2020 года 19:00
(добавлены 4-5-й абзацы) "БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация... читать дальше
.14 апреля 2020 года 18:44
Москва. 14 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 апреля 2020 года 18:23
Рубль во вторник проигнорировал снижение нефтяных котировок и продолжил уверенный рост, чему способствовал умеренный позитив на внешних фондовых рынках, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Цена за марку Brent в утренние часы вторника держалась выше 32 долл. за баррель, находясь таким... читать дальше
.14 апреля 2020 года 17:56
Политика ФРС США оказывает поддержку сегменту корпоративных облигаций с рейтингами BBB/BB - Julius Baer
Аналитики Julius Baer сохраняют рекомендацию умеренного кредитного риска, учитывая привлекательные оценки в долгосрочной перспективе и ожидания, что глобальная экономика восстановится до докризисных уровней в 2021 году, говорится в комментарии банка. "Недавние решения ФРС США поддерживают наш... читать дальше
.14 апреля 2020 года 17:24
"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Татнефти до "держать", DR и "префов" Сургутнефтегаза до "продавать"
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) большинства анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ на 3-9% с учетом эффекта новой сделки ОПЕК+ и пандемии для российских производителей, сообщается в обзоре... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:47
ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, обогнав США и страны еврозоны, сообщается в комментарии Julius Baer. После резкого сокращения китайского экспорта в январе-феврале текущего года из-за отсрочек поставок по причине карантина, в марте снижение было менее... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:35
БКС Глобал Маркетс добавил Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, в дивидендной... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку нефти и ожидают продолжения колебаний котировок около текущих уровней, говорится в комментарии компании. Страны ОПЕК+ вернулись за стол переговоров и договорились о значительном снижении объемов добычи. Противостояние между Саудовской... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:13
Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду возможен в пределах 2610-2680 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций во вторник днем умеренно прирастал на фоне подъема азиатских бирж на 1,6-3,1% и сохранения нефтяных цен выше $30, констатирует финансовый аналитик "БКС... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:00
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку,... читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:50
Рубль днем продолжает повышаться к доллару, но перешел к снижению к евро вслед за динамикой валют на Forex
Москва. 14 апреля. Доллар умеренно снижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста к доллару. читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:46
БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:32
Участники рынков акций, похоже, считают, что негативный сценарий отыгран, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "МВФ во вторник в рамках публикации доклада "Перспективы развития мировой экономики" представит обновленные экономические прогнозы, и мало кто сомневается, что они окажутся достаточно... читать дальше
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