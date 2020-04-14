ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения в краткосрочной перспективе - РФПИ

ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии РФПИ.

Стабилизация нерезидентских потоков в ОФЗ - дополнительный фактор в пользу снижения курсовых рисков на фоне возвращения доходностей по средним и длинным выпускам в диапазон 6,40-6,80%. Это по-прежнему на 30-70 б.п. выше минимумов этого года, но заметно ниже 8,15-8,70%, где доходности были в момент максимальной паники на рынках в марте, указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Учитывая масштабы движения доходностей и рубля, существенной активизации покупок от нерезидентов, вероятно, пока ждать не стоит, особенно в свете планов Минфина возобновить первичные размещения. До конца неясна и ситуация с инфляцией. Однако на последней пресс-конференции в пятницу глава ЦБ дала явно понять, что вариант возобновления снижения ставок уже в этом году вполне возможен. Это полностью укладывается в наш прогноз снижения ключевой ставки как минимум на 50 б.п. в 2П20 при условии стабилизации глобальных рынков. Но в краткосрочной перспективе гарантировать этого никто не может, поэтому ЦБ в ближайшее время предпочтет выжидать. Как следствие, и ОФЗ могут демонстрировать разнонаправленные изменения", - пишет Д. Полевой.