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Главная / Мнения аналитиков / Дивдоходность акций нефтекомпаний РФ может упасть до 0-3,4%, если не будет резких улучшений - "ВТБ Капитал"
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14 апреля 2020 года 12:26
Дивдоходность акций нефтекомпаний РФ может упасть до 0-3,4%, если не будет резких улучшений - "ВТБ Капитал"
Дивидендная доходность акций российских нефтяных компаний в 2020 году окажется в диапазоне 0-3,4%, если в обозримом будущем не будет резких улучшений, считают аналитики "ВТБ Капитала". При этом, как отмечается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Анны Стекольщиковой и Айдара Сафина, по их оценкам, в данный момент акции компаний сектора торгуются с учетом цен на нефть на уровне $50-60 за баррель. Как считают эксперты "ВТБ Капитала", воодушевленные восстановлением июньских фьючерсов на нефть марки Brent инвесторы сильно забегают вперед, игнорируя негативные изменения, произошедшие за последнее время. По их мнению, Котировки июньских фьючерсов на Brent - некорректный индикатор для рынка нефти. "При цене $32 за баррель текущий уровень котировок июньских фьючерсов на Brent заметно расходится с реальной спотовой ценой", - пишут аналитики. Соглашение ОПЕК++ обернется для России снижением добычи на 2 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты "ВТБ Капитала". "Такое сокращение добычи - непростая, но технически достижимая задача, которая, на наш взгляд, не будет иметь сколько-нибудь существенных последствий ни для разрабатываемых месторождений, ни для оборудования. Однако в финансовом плане ситуация может оказаться весьма болезненной. При прочих равных EBITDA отрасли может сократиться на $4,2 млрд в 2020 году (минус 13%) и на $5,4 млрд в 2021 году (минус 13%), а справедливая стоимость компаний может снизиться примерно на $9 млрд, причем сильнее всего это отразится на "Татнефти" (MOEX: TATN), меньше всего - на "Сургутнефтегазе" (MOEX: SNGS)", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что, по оценкам "ВТБ Капитала", в 2020 году российским нефтяным компаниям придется сократить переработку примерно на 15 млн тонн, а объемы реализации моторного и авиационного топлива снизятся на 4 млн тонн и 1,2 млн тонн соответственно. В наибольшей степени это затронет "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), у которой нефтепереработка и премиальные каналы сбыта нефтепродуктов составляют большую часть бизнеса, чем у любой другой российской нефтяной компании, полагают аналитики инвестбанка. "Демпфер превращается в налог. Объем выплат по данному налогу в 2020 году может достичь $8,0 млрд, что приведет к понижательному давлению на EBITDA сектора. По нашим оценкам, при текущей форме фьючерсной кривой к 2025 году эти выплаты обойдутся отрасли в $40,4 млрд чистой приведенной стоимости", - сообщается в аналитическом материале. Все это рисует довольно мрачную картину для нефтегазового сектора РФ, считают эксперты "ВТБ Капитала".
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14 апреля 2020 года 19:47
Москва. 14 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на активно дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.14 апреля 2020 года 19:31
Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ к закрытию торгов вторника растерял почти весь утренний рост из-за падения нефтяных бумаг вслед за нефтью (Brent упала ниже $30 за баррель) на опасениях за мировой спрос на сырье в условиях карантина из-за коронавируса; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний на фоне 8-летних рекордов по золоту. читать дальше
.14 апреля 2020 года 19:00
(добавлены 4-5-й абзацы) "БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация... читать дальше
.14 апреля 2020 года 18:44
Москва. 14 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 апреля 2020 года 18:23
Рубль во вторник проигнорировал снижение нефтяных котировок и продолжил уверенный рост, чему способствовал умеренный позитив на внешних фондовых рынках, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Цена за марку Brent в утренние часы вторника держалась выше 32 долл. за баррель, находясь таким... читать дальше
.14 апреля 2020 года 17:56
Политика ФРС США оказывает поддержку сегменту корпоративных облигаций с рейтингами BBB/BB - Julius Baer
Аналитики Julius Baer сохраняют рекомендацию умеренного кредитного риска, учитывая привлекательные оценки в долгосрочной перспективе и ожидания, что глобальная экономика восстановится до докризисных уровней в 2021 году, говорится в комментарии банка. "Недавние решения ФРС США поддерживают наш... читать дальше
.14 апреля 2020 года 17:24
"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Татнефти до "держать", DR и "префов" Сургутнефтегаза до "продавать"
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) большинства анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ на 3-9% с учетом эффекта новой сделки ОПЕК+ и пандемии для российских производителей, сообщается в обзоре... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:47
ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, обогнав США и страны еврозоны, сообщается в комментарии Julius Baer. После резкого сокращения китайского экспорта в январе-феврале текущего года из-за отсрочек поставок по причине карантина, в марте снижение было менее... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:35
БКС Глобал Маркетс добавил Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, в дивидендной... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку нефти и ожидают продолжения колебаний котировок около текущих уровней, говорится в комментарии компании. Страны ОПЕК+ вернулись за стол переговоров и договорились о значительном снижении объемов добычи. Противостояние между Саудовской... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:13
Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду возможен в пределах 2610-2680 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций во вторник днем умеренно прирастал на фоне подъема азиатских бирж на 1,6-3,1% и сохранения нефтяных цен выше $30, констатирует финансовый аналитик "БКС... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:00
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку,... читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:50
Рубль днем продолжает повышаться к доллару, но перешел к снижению к евро вслед за динамикой валют на Forex
Москва. 14 апреля. Доллар умеренно снижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста к доллару. читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:46
БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:32
Участники рынков акций, похоже, считают, что негативный сценарий отыгран, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "МВФ во вторник в рамках публикации доклада "Перспективы развития мировой экономики" представит обновленные экономические прогнозы, и мало кто сомневается, что они окажутся достаточно... читать дальше
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