Дивдоходность акций нефтекомпаний РФ может упасть до 0-3,4%, если не будет резких улучшений - "ВТБ Капитал"

Дивидендная доходность акций российских нефтяных компаний в 2020 году окажется в диапазоне 0-3,4%, если в обозримом будущем не будет резких улучшений, считают аналитики "ВТБ Капитала".

При этом, как отмечается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Анны Стекольщиковой и Айдара Сафина, по их оценкам, в данный момент акции компаний сектора торгуются с учетом цен на нефть на уровне $50-60 за баррель.

Как считают эксперты "ВТБ Капитала", воодушевленные восстановлением июньских фьючерсов на нефть марки Brent инвесторы сильно забегают вперед, игнорируя негативные изменения, произошедшие за последнее время. По их мнению, Котировки июньских фьючерсов на Brent - некорректный индикатор для рынка нефти. "При цене $32 за баррель текущий уровень котировок июньских фьючерсов на Brent заметно расходится с реальной спотовой ценой", - пишут аналитики.

Соглашение ОПЕК++ обернется для России снижением добычи на 2 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты "ВТБ Капитала". "Такое сокращение добычи - непростая, но технически достижимая задача, которая, на наш взгляд, не будет иметь сколько-нибудь существенных последствий ни для разрабатываемых месторождений, ни для оборудования. Однако в финансовом плане ситуация может оказаться весьма болезненной. При прочих равных EBITDA отрасли может сократиться на $4,2 млрд в 2020 году (минус 13%) и на $5,4 млрд в 2021 году (минус 13%), а справедливая стоимость компаний может снизиться примерно на $9 млрд, причем сильнее всего это отразится на "Татнефти" (MOEX: TATN), меньше всего - на "Сургутнефтегазе" (MOEX: SNGS)", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что, по оценкам "ВТБ Капитала", в 2020 году российским нефтяным компаниям придется сократить переработку примерно на 15 млн тонн, а объемы реализации моторного и авиационного топлива снизятся на 4 млн тонн и 1,2 млн тонн соответственно. В наибольшей степени это затронет "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), у которой нефтепереработка и премиальные каналы сбыта нефтепродуктов составляют большую часть бизнеса, чем у любой другой российской нефтяной компании, полагают аналитики инвестбанка.

"Демпфер превращается в налог. Объем выплат по данному налогу в 2020 году может достичь $8,0 млрд, что приведет к понижательному давлению на EBITDA сектора. По нашим оценкам, при текущей форме фьючерсной кривой к 2025 году эти выплаты обойдутся отрасли в $40,4 млрд чистой приведенной стоимости", - сообщается в аналитическом материале.

Все это рисует довольно мрачную картину для нефтегазового сектора РФ, считают эксперты "ВТБ Капитала".