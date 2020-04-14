Подъем рынка акций РФ вслед за миром сдерживает забуксовавшая нефть

Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос вслед за мировыми фондовыми площадками, подогретыми неплохой статистикой о внешней торговле Китая; подъем сдерживается забуксовавшей нефтью из-за сохранения опасений за падение спроса на сырье из-за мирового карантина.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2650,87 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1139,16 пункта (+1,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар упал до 73,29 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+2,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,2%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%).

Просели бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, сделка ОПЕК++ лишь устранила вероятность падения нефтяных котировок Brent в район $20 за баррель и ниже, но не привела к росту стоимости нефти. В условиях сильного сокращения добычи и дешевой нефти прибыль отечественных нефтяных компаний будет снижаться, что инвесторы и начали закладывать в котировки.

Рынок акций отыграл рост внешних фондовых площадок и залег в боковик в отсутствие поводов для сильного движения: страхи падения мировой экономики из-за распространения мировой пандемии коронавируса компенсируются стимулирующими мерами экономик. Для рублевого индикатора МосБиржи сложившийся диапазон колебаний достаточно широк: 2450-2800 пунктов. Для покупок интересны прежде всего дивидендные акции "второго эшелона", а также "Полюс" и "Полиметалл" в связи с продолжающимся ростом цен на золото, считает Антонов.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов, инвесторы после успешной прошлой недели предпочли частично зафиксировать краткосрочную прибыль в ожидании стартующего сезона отчетности, от которого ждут негативных новостей. Рынок отчасти уже "заложился" на негативные новости от публикаций во вторник финансовой отчетности американских банков JPMorgan и Wells Fargo, начинающих активную фазу сезона отчетности.

Индекс МосБиржи проторговывает середину диапазона 2600-2700 пунктов, в который вернулся накануне, в ожидании сигналов с мировых рынков. Риски возобновления снижения индекса МосБиржи в краткосрочной перспективе остаются значительными: российский рынок акций в настоящее время лишен сильных внутренних идей и смотрится весьма уязвимо к возможному ухудшению внешней конъюнктуры, также непрочной, считает аналитик.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, впереди длительное восстановление мировой экономики. Оценки экспертов укладываются в диапазон падения мирового ВВП в текущем году на 8-10%. Уже на этой неделе Китай сообщит первую оценку ВВП за первый квартал, данные по промышленному производству и розничным продажам за март. Впрочем, падение мирового ВВП будет происходить на фоне масштабных вливаний денег со стороны ведущих центральных банков, что приведет к размыванию ценности валют. Поэтому золото и золотодобывающие компании продолжают пользоваться спросом.

По мере выхода мировой экономики из коронавирусного шока инвестиционные потоки в рамках стратегии carry trade лишь усилятся. Однако на ближайшее время диапазон 70,0-75,0 руб./$1 будет оставаться актуальным.

Главным вопросом для рынка остаются сроки, когда власти США смогут частично или полностью снять ограничения с экономики. В Нью-Йорке продолжается снижение числа госпитализаций. Однако число инфицированных в США уже достигло 558 тыс., а количество летальных исходов превысило 22 тыс.

Китай заметно улучшил показатели экспорта и импорта в марте, показав, что решительные меры по борьбе с коронавирусом не означают экономический коллапс. Восстановление китайских закупок поддерживает цены на сырьевом рынке и позволяет рассчитывать на схожее восстановление в других странах, где также решают проблему COVID-19. Минэнерго США ожидает ускорения падения производства на сланцевых проектах из-за низких цен в апреле. Российский рынок акций во вторник может восстановить часть потерь предыдущих двух дней за счет надежд на восстановление экономики Китая, считает Кочетков.

В США накануне снизились индексы Dow Jones (-1,4%) и S&P 500 (-1%) впервые за последние три сессии, тогда как вырос Nasdaq (+0,5%).

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и готовятся к началу сезона корпоративной отчетности за первый квартал, который позволит оценить ее воздействие на финансовые результаты и прогнозы компаний.

Следом во вторник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 вырос на 3,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%, гонконгский Hang Seng - 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX растут на 0,3-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1%) на фоне выхода данных о внешней торговле Китая.

Объемы китайского экспорта и импорта сократились в марте, однако темпы снижения замедлились. Экономическая активность в КНР постепенно восстанавливается после снятия ограничений, введенных ранее властями страны с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Экспорт в долларовом выражении уменьшился в марте на 6,6% при прогнозах снижения на 14%. Объем импорта снизился всего на 0,9% при прогнозах падения на 9,5%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В январе-феврале объем китайского экспорта рухнул на 17,2%, импорта - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли КНР в марте составил $19,9 млрд (прогноз - $18,55 млрд). В январе-феврале был отмечен дефицит внешнеторгового баланса в размере $7,09 млрд.

Рынок нефти продолжает оценивать соглашение ОПЕК+ в попытках понять, в какой степени ограничение добычи сможет компенсировать падение спроса в условиях пандемии коронавируса; цена Brent находится на $0,35 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $31,78 за баррель (+0,1% и +0,8% в понедельник), майская цена WTI - $22,31 за баррель (-0,5% и -1,5% накануне).

Государства ОПЕК+ в минувшие выходные договорились сократить добычу на рекордные 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) в мае-июне. Предполагается, что США, Бразилия и Канада добавят к снижению еще порядка 3,7 млн баррелей в сутки, поскольку производство в этих странах уменьшается на фоне падения цен на нефть.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе телефонной конференции в понедельник, что его страна готова при необходимости согласовать дальнейшее сокращение добычи, когда страны ОПЕК+ вновь встретятся в июне.

Тем временем, президент США Дональд Трамп, содействовавший переговорам стран ОПЕК+, написал в Twitter в понедельник, что "сокращение, к которому стремится ОПЕК+, - это 20 млн баррелей в сутки (б/с), а не 10 млн б/с".

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на падение спроса в результате пандемии коронавирусной инфекцией COVID-19. Резкое снижение транспортных потоков и приостановка предприятий привели к сокращению мирового спроса на нефть примерно на 30% и снижению цен до минимумов за 18 лет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+32,6%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+14,7%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+11,3%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,8%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (-6,7%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-2,4%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,68 млрд рублей (из них 2,728 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).