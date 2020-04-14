USD/RUB и EUR/RUB могут приостановить нисходящее движение - ГК "ФИНАМ"

Пары USD/RUB и EUR/RUB могут приостановить нисходящее движение, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и к европейской валюте на фоне высоких цен на нефть. "Из важной макроэкономической статистики участникам рынка стоит проследить за статистикой по розничным продажам в США. Согласно нашим ожиданиям, в марте показатель обвалился на 7%. Помимо этого, будут обнародованы промышленное производство за март и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за апрель, - отмечает аналитик ГК "ФИНАМ" Вадим Сысоев. - Кроме того, традиционно стоит проследить за данными по еженедельным запасам нефти в США от агентства EIA. Ожидается рост запасов нефти на 11,6 млн баррелей".

Пара USD/RUB на дневном графике продолжает формирование коррекционного движения в направлении "бычьего гэпа", который расположен в районе 68,5-70. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, но уже достигли зоны перепроданности, поэтому ожидается приостановка нисходящего движения, указывает В. Сысоев.

Пара EUR/RUB формирует нисходящее движение в направлении "бычьего гэпа", который находится в коридоре 78-80. Кроме того, цена двигается в рамках восходящего канала с нижней границей около 69. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении и уже почти достигли зоны перепроданности, поэтому ожидается приостановка нисходящего движения, отмечает специалист ГК "ФИНАМ".