Достигнутые на заседании ОПЕК+ договорённости вряд ли приведут к устойчивому росту цен на нефть - МКБ

Достигнутые на заседании ОПЕК+ договорённости вряд ли приведут к устойчивому росту цен на нефть, говорится в комментарии Московского кредитного банка.

"Достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ на 9,7 млн брр в течение мая и июня, после чего эта цифра уменьшится до 7,6 млн брр с июля по декабрь и до 5,6 млн брр с января 2021 г. до мая 2022 г.. - напоминает руководитель инвестиционного направления mkb private bank Валентин Журба. - Основную нагрузку возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. США, Бразилия и Канада должны обеспечить снижение ещё на 3,7 млн брр. Остальные страны - на 1,3 млн брр. Впрочем, цифры по США являются приблизительными, так как страна рассчитывает на рыночные силы, то есть на падение производства в связи с низкими ценами, и на это могут уйти месяцы".

По мнению эксперта, большой вопрос - достаточно ли в принципе озвученных сокращений, чтобы стабилизировать рынок "чёрного золота". Ведь оценки относительно величины падения спроса в связи с коронавирусом сильно разнятся: называются цифры от 15 до 35 млн брр в сутки. "Даже если реальные цифры близки к средней величине, достигнутые договорённости помогут лишь избежать тотального заполнения нефтехранилищ и принудительной остановки добычи, но вряд ли приведут к устойчивому росту цен. К тому же остаётся "гэп" до конца апреля, когда страны могут работать на полную мощность и максимально "затопить" имеющиеся ёмкости. Goldman Sachs охарактеризовал так называемое "историческое" соглашение по нефти словами "слишком мало, слишком поздно"", - указывает В. Журба.

Фьючерсы на нефть на открытии ночной сессии подскочили почти на 8%, но сейчас уже торгуются в минусе. Как полагает Валентин Журба, базовым вариантом для инвесторов в ближайшие месяцы может стать тактика "ждать и наблюдать": ведь даже сами члены ОПЕК+ не могут с достаточной степенью точности определить будущее снижение спроса в связи с коронавирусом. В зависимости от поступающей информации регуляторы смогут корректировать свои решения.