Минфину РФ необходимо размещать ОФЗ на 55 млрд рублей в неделю для выполнения плана заимствований на II квартал - "ВТБ Капитал"

Минфину РФ необходимо размещать ОФЗ на 55 млрд рублей в неделю для выполнения плана заимствований на II квартал, составляющего 600 млрд руб., отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

Минфин во вторник во второй половине дня объявит параметры регулярного аукциона ОФЗ. "Напомним, в прошлую среду министерство разместило облигации трех выпусков на общую сумму 22 млрд руб. Для выполнения плана заимствований на 2к20, составляющего 600 млрд руб., Минфину необходимо размещать бумаг на 55 млрд руб. в неделю. Между тем на этой неделе Минфину предстоит выплатить купоны по ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб.", - указывают эксперты "ВТБ Капитала".

"Затишье на рынке в понедельник продолжилось, поскольку европейские площадки остались закрытыми на пасхальные каникулы, - комментируют ситуацию аналитики банка. - Кривая ОФЗ завершила день в целом без изменений, в том числе самый длинный из выпусков с фиксированным купоном закрылся на отметке 6,86%. Наиболее заметное движение продемонстрировал флоутер ОФЗ-24021, подешевевший на 0,2 пп. Оборот торгов в секции ОФЗ на Мосбирже составил 9 млрд руб., что соответствует 0,3x среднедневного показателя за последний месяц. Среди локальных облигаций других развивающихся стран отметим 10-летние бенчмарки Индонезии и Мексики, закрывшиеся снижением доходностей на 3–6 бп.".