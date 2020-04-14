Ситуация на рынке нефти на горизонте ближайших недель останется напряженной - БКС

Ситуация на рынке нефти на горизонте ближайших недель останется напряженной, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

Несмотря на достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти, которое официально составит 9,7 млн б/с, а неофициально - 15-20 млн б/с, участники рынка сомневаются, что принятых мер будет достаточно чтобы существенно замедлить рост мировых запасов, отмечает специалист в комментарии компании. В настоящий момент цены ближайших контрактов на Brent остаются в диапазоне $31-34 за баррель. Однако более дальние контракты существенно подросли с четверга, что способствовало сдвигу большей части ценовой кривой в верхнем направлении.

"С технической точки зрения, цены на нефть консолидируются после отскока с минимумов, что может рассматриваться в качестве паттерна на продолжение роста. Однако "медвежьи хвосты свечей", указывающие на неудавшиеся попытки роста к $36, дают сигнал о наличии существенного навеса со стороны продавцов. Таким образом, можно предположить плавный спуск к более низким ценам в район $30-32 в отсутствии новых позитивных новостей. В то же время на среднесрочном горизонте ожидается позитивная динамика", - пишет И. Галактионов.