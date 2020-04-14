Размещение локальных облигаций "Еврохима" снижает риски рефинансирования - БКС Глобал Маркетс

Размещение локальных облигаций "Еврохима" снижает риски рефинансирования, сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Размещение "Еврохимом" двух новых выпусков локальных облигаций улучшило график погашения долга и снизило риски рефинансирования, что вызывало опасения в конце 2019 г., отмечает аналитик Юрий Голбан.

По состоянию на 31 декабря 2019 г. "Еврохиму" предстояло погасить обязательства в объеме $1,5 млрд (32% общего долга) в 2020 г., при этом коэффициент покрытия денежными средствами составлял всего 22% ($313 млн). Даже подтвержденные кредитные линии и средства акционеров (совокупно $399 млн) только отчасти нивелировали риски.

"Мы считаем, что компания может направить большую часть средств, привлеченных в ходе размещения, на предстоящий в мае 2020 г. "пут-опцион" по Еврохим-1P-2бо объемом до 15 млрд рублей ($202,7 млн), при этом оставшиеся денежные средства сформируют дополнительные резервы ликвидности. Таким образом, "Еврохим" подтвердил доступ на рынки капитала и банковского кредитования. Мы считаем, что риски рефинансирования значительно снизились", - пишет Ю. Голбан.

"Еврохим" разместил два рублевых выпуска совокупным объемом 35 млрд рублей ($473 млн). Оба выпуска – Еврохим-1P-7бо (YTM 8,42%) в размере 10 млрд рублей и Еврохим-1P-8бо (YTM 8,21%) объемом 25 млрд рублей – размещены на срок 5 лет. Сбор заявок состоялся 10 и 13 апреля 2020 года соответственно.