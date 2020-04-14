Умеренный рост цен рублевых облигаций во вторник может продолжиться - Промсвязьбанк

Вышедшая во вторник утром статистика по внешней торговле КНР в марте оказалась лучше прогнозов, отмечают в Промсвязьбанке. Экспорт снизился на 6,6% г/г (ожидалось минус 13,9%), импорт сократился на 0,9% г/г (ожидалось минус 9,8%). Восстановление деловой активности в Китае способствует росту спроса на сырье и активы развивающихся стран. "На этом фоне умеренный рост цен рублевых облигаций во вторник может продолжиться. В ближайшие несколько недель ожидаем смещения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 6,5-6,6% годовых", - пишет в своем комментарии специалист банка Дмитрий Монастыршин.