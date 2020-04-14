Драйверы роста рынку акций при текущей конъюнктуре найти сложно - Альфа-банк

По мнению аналитиков Альфа-банка, российский рынок акций на этой неделе окажется в очень непростой ситуации, драйверы роста при текущей конъюнктуре найти сложно, говорится в обзоре инвестбанка.

Вторник – официальный выходной в большинстве стран EMEA по случаю Пасхи; рынки Великобритании, Западной Европы, скандинавских стран и стран Центральной Африки сегодня закрыты, отмечают эксперты банка. Российский рынок акций открывает эту неделю на весьма пессимистической ноте, следуя динамике азиатских бирж, где инвесторы выходят из рискованных активов, так как сегодня стартовал сезон отчетности за 1К20, и инвесторы опасаются увидеть негативные последствия пандемии на глобальную экономику и финансовые результаты компаний и банков.

"Учитывая риск снижения цен на нефть с текущих уровней на фоне того, что итоги сделки OPEC+ оказались ниже ожиданий рынков, мы считаем, что на этой неделе российский рынок акций будет находиться под определенным давлением и консолидируется у уровней прошлой недели. При сложившейся конъюнктуре мы рекомендуем придерживаться нейтральных стратегий и обратить внимание на защитные активы, к которым, конечно же, принадлежат акции производителей золота – POLY, PLZL POG – особенно в свете того, что цены на золото находятся ниже отметки $1 700/унцию. Поддержку акциям MNOD окажут высокие цены на палладий и медь. Защитным активом в условиях закрытия большинства производств и компаний остаются и акции продовольственных ритейлеров, в том числе MGNT. В четверг данные по продажам за 1К20 представит FIVE; мы ожидаем, что показатели будут сильными (более15% г/г), однако на наш взгляд, рынок уже учел это в котировках, тогда как прогноз на 2К-3К20 менее очевидны". - указывают эксперты Альфа-банка.

Акции нефтегазовых компаний на этой неделе, как полагают эксперты банка, будут находиться под давлением, особенно бумаги тех компаний, в портфеле активов которых имеется большое количество зрелых месторождений. Акции банков, вероятно, будут двигаться в боковом тренде после их сильного роста на прошлой неделе, так как драйверы роста при текущей конъюнктуре найти сложно.