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14 апреля 2020 года 10:45
Драйверы роста рынку акций при текущей конъюнктуре найти сложно - Альфа-банк
По мнению аналитиков Альфа-банка, российский рынок акций на этой неделе окажется в очень непростой ситуации, драйверы роста при текущей конъюнктуре найти сложно, говорится в обзоре инвестбанка. Вторник – официальный выходной в большинстве стран EMEA по случаю Пасхи; рынки Великобритании, Западной Европы, скандинавских стран и стран Центральной Африки сегодня закрыты, отмечают эксперты банка. Российский рынок акций открывает эту неделю на весьма пессимистической ноте, следуя динамике азиатских бирж, где инвесторы выходят из рискованных активов, так как сегодня стартовал сезон отчетности за 1К20, и инвесторы опасаются увидеть негативные последствия пандемии на глобальную экономику и финансовые результаты компаний и банков. "Учитывая риск снижения цен на нефть с текущих уровней на фоне того, что итоги сделки OPEC+ оказались ниже ожиданий рынков, мы считаем, что на этой неделе российский рынок акций будет находиться под определенным давлением и консолидируется у уровней прошлой недели. При сложившейся конъюнктуре мы рекомендуем придерживаться нейтральных стратегий и обратить внимание на защитные активы, к которым, конечно же, принадлежат акции производителей золота – POLY, PLZL POG – особенно в свете того, что цены на золото находятся ниже отметки $1 700/унцию. Поддержку акциям MNOD окажут высокие цены на палладий и медь. Защитным активом в условиях закрытия большинства производств и компаний остаются и акции продовольственных ритейлеров, в том числе MGNT. В четверг данные по продажам за 1К20 представит FIVE; мы ожидаем, что показатели будут сильными (более15% г/г), однако на наш взгляд, рынок уже учел это в котировках, тогда как прогноз на 2К-3К20 менее очевидны". - указывают эксперты Альфа-банка. Акции нефтегазовых компаний на этой неделе, как полагают эксперты банка, будут находиться под давлением, особенно бумаги тех компаний, в портфеле активов которых имеется большое количество зрелых месторождений. Акции банков, вероятно, будут двигаться в боковом тренде после их сильного роста на прошлой неделе, так как драйверы роста при текущей конъюнктуре найти сложно.
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14 апреля 2020 года 19:47
Москва. 14 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером; несмотря на активно дешевеющую нефть, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.14 апреля 2020 года 19:31
Москва. 14 апреля. Рынок акций РФ к закрытию торгов вторника растерял почти весь утренний рост из-за падения нефтяных бумаг вслед за нефтью (Brent упала ниже $30 за баррель) на опасениях за мировой спрос на сырье в условиях карантина из-за коронавируса; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции золотодобывающих компаний на фоне 8-летних рекордов по золоту. читать дальше
.14 апреля 2020 года 19:00
(добавлены 4-5-й абзацы) "БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация... читать дальше
.14 апреля 2020 года 18:44
Москва. 14 апреля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник слегка подросли благодаря возросшему спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, слегка снизились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.14 апреля 2020 года 18:23
Рубль во вторник проигнорировал снижение нефтяных котировок и продолжил уверенный рост, чему способствовал умеренный позитив на внешних фондовых рынках, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". "Цена за марку Brent в утренние часы вторника держалась выше 32 долл. за баррель, находясь таким... читать дальше
.14 апреля 2020 года 17:56
Политика ФРС США оказывает поддержку сегменту корпоративных облигаций с рейтингами BBB/BB - Julius Baer
Аналитики Julius Baer сохраняют рекомендацию умеренного кредитного риска, учитывая привлекательные оценки в долгосрочной перспективе и ожидания, что глобальная экономика восстановится до докризисных уровней в 2021 году, говорится в комментарии банка. "Недавние решения ФРС США поддерживают наш... читать дальше
.14 апреля 2020 года 17:24
"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг DR ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа, Татнефти до "держать", DR и "префов" Сургутнефтегаза до "продавать"
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок (DR) большинства анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ на 3-9% с учетом эффекта новой сделки ОПЕК+ и пандемии для российских производителей, сообщается в обзоре... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:47
ВВП Китая вернется к докризисным уровням к четвертому кварталу 2020 года, обогнав США и страны еврозоны, сообщается в комментарии Julius Baer. После резкого сокращения китайского экспорта в январе-феврале текущего года из-за отсрочек поставок по причине карантина, в марте снижение было менее... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:35
БКС Глобал Маркетс добавил Юнипро в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее Северсталь
"БКС Глобал Маркетс" добавил акции ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) в дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ", убрав из нее бумаги ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF), сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Таким образом, в дивидендной... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer сохраняют нейтральную позицию по рынку нефти и ожидают продолжения колебаний котировок около текущих уровней, говорится в комментарии компании. Страны ОПЕК+ вернулись за стол переговоров и договорились о значительном снижении объемов добычи. Противостояние между Саудовской... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:13
Диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду возможен в пределах 2610-2680 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций во вторник днем умеренно прирастал на фоне подъема азиатских бирж на 1,6-3,1% и сохранения нефтяных цен выше $30, констатирует финансовый аналитик "БКС... читать дальше
.14 апреля 2020 года 16:00
(добавлен текст после 2-го абзаца) "БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку,... читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:50
Рубль днем продолжает повышаться к доллару, но перешел к снижению к евро вслед за динамикой валют на Forex
Москва. 14 апреля. Доллар умеренно снижается, евро перешел к повышению на "Московской бирже" во вторник днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в условиях опережающего роста к доллару. читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:46
БКС Глобал Маркетс" возобновил аналитическое освещение Globaltrans, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Globaltrans, рассчитанная экспертом, составляет $7,50 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.14 апреля 2020 года 15:32
Участники рынков акций, похоже, считают, что негативный сценарий отыгран, говорится в обзоре "ВТБ Капитала". "МВФ во вторник в рамках публикации доклада "Перспективы развития мировой экономики" представит обновленные экономические прогнозы, и мало кто сомневается, что они окажутся достаточно... читать дальше
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