Решение совета директоров по дивидендам может потенциально поддержать стоимость акций Магнита - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" считают объявленный размер дивидендов Магнита за 2019г в размере 157 руб. на акцию позитивным фактором, поскольку он предполагает высокий коэффициент выплат (более 90% чистой прибыли по IAS 17 за 2019 год) и достаточно высокую дивидендную доходность (свыше 8,7%), говорится в обзоре инвесткомпании. Решение совета директоров по дивидендам может потенциально поддержать стоимость акций Магнита.

Совет директоров Магнита определил датой проведения годового общего собрания акционеров 4 июня. ГОСА будет проведено в форме заочного голосования. Совет директоров рекомендовал общему собранию утвердить выплату дивидендов по акциям на общую сумму почти 16,0 млрд руб., что составляет 157 руб. на акцию (дивидендная доходность - 4.8%). Дата закрытия реестра - 19 июня. В прошлом году группа рекомендовала выплатить промежуточные дивиденды в размере 147,19 руб. на акцию. С учетом промежуточных дивидендов общая сумма выплат составит 31 млрд руб., отмечается в обзоре "Атона".