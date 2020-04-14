14 апреля 2020 года 10:00
Утренние прогнозы: рынок акций во вторник отыграет позитивную статистику Китая
По мнению аналитиков, российский рынок акций во вторник может восстановить часть потерь предыдущих двух дней за счёт надежд на восстановление экономики Китая. В целом поводов для сильных движений нет, после оптимистичного открытия вероятен "боковик".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "После нашего закрытия в понедельник американский рынок акций сильно отскочил, хотя и закрылся процентным снижением. Но во вторник растут американские фьючерсы, начнут полноценную работу европейские площадки после окончания празднования католической Пасхи. Поэтому ждем активизации торгов. Откроемся мы ростом в пределах процента, а потом с большой вероятностью "заляжем в боковик". Поводов для сильного движение пока нет ни у нас, ни на Западе: страхи падения мировой экономики из-за распространения мировой пандемии коронавируса компенсируются стимулирующими мерами экономик. Для рублевого индикатора российского рынка сложившийся диапазон колебаний достаточно широк: 2450-2800 пунктов".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Ввиду улучшения внешнего фона российский рынок акций сегодня также может открыться умеренным ростом и попытаться удержаться от развития отката. Мы рассчитываем, что сегодня индекс МосБиржи будет проторговывать середину диапазона 2600-2700 пунктов, в который вернулся накануне, в ожидании сигналов с мировых рынков. По нашему мнению, риски возобновления снижения индекса МосБиржи в краткосрочной перспективе остаются значительными: российский рынок акций в настоящее время лишен сильных внутренних идей и смотрится весьма уязвимо к возможному ухудшению внешней конъюнктуры, также непрочной".
Ик "Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем боковую динамику. Из важной статистики отметим публикацию данных о динамике внешней торговли Китая за март. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 73,00-75,00, прогноз по индексу Мосбиржи: 2600-2700 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,4-1,2%, в диапазоне 2640-2660 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. После открытия с заметным приростом индекс Мосбиржи может продолжить коррекционное повышение в район 2660-2680 пунктов. Этому способствует в целом позитивное состояние внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России спокойный и даже немного оптимистичный. Китай заметно улучшил показатели экспорта и импорта в марте, показав, что решительные меры по борьбе с коронавирусом не означают экономический коллапс. Восстановление китайских закупок поддерживает цены на сырьевом рынке и позволяет рассчитывать на схожее восстановление в других странах, где также решают проблему COVID-19. Российский рынок может восстановить часть потерь предыдущих двух дней за счёт надежд на восстановление экономики Китая".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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