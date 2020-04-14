Диапазон в 70-75 рублей за доллар будет оставаться актуальным в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Диапазон в 70-75 рублей за доллар будет оставаться актуальным в ближайшее время, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

ЦБ РФ опубликовал весьма интересную статистику. К 1 апреля внешний долг страны упал до минимального значения за 11 лет или $450 млрд. Таким образом, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешние обязательства полностью покрываются лишь валютным компонентом международных резервов. Между тем, более 20% в их составе - это монетарное золото. Основным фактором падения внешней задолженности стала валютная переоценка рублёвых обязательств.

"С позиций рисков у рубля также отсекается наихудший сценарий благодаря сделке OPEC+. Поэтому курс во многом начнёт формироваться под влиянием масштабных денежных вливаний регуляторов. У рубля сохраняется его положительная реальная доходность по сравнению со строго отрицательными доходностями в долларах, евро, фунтах, иенах и многих других валют. Более того, по мере выхода мировой экономики из коронавирусного шока инвестиционные потоки в рамках стратегии "Carry Trade" лишь усилятся. Однако на ближайшее время диапазон 70-75 за доллар будет оставаться актуальным. Хотя можно и допустить коррекционное движение за верхнюю границу коридора, но продаж валюты ЦБ РФ вполне хватает, чтобы подобные спекулятивные движения подавлять", - пишет А. Кочетков.