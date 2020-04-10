Рубль вечером сократил часть роста к доллару и евро в условиях сниженной активности игроков в пасхальные выходные на западных рынках

Москва. 10 апреля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка в пасхальные выходные на западных рынках.

Курс доллара США составил 73,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 44,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,85 руб./EUR1, подешевев на 34 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 39,78 копейки - до 77,0 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного сократил темпы укрепления к доллару и евро на вечерних торгах. Торги проходят при несколько сниженной активности участников рынка из-за пасхальных выходных на западных рынках. Сегодня католические страны отмечают Страстную пятницу, поэтому закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран.

Игроки находятся в ожидании результатов совещания министров энергетики G20. В настоящий момент происходит обмен заключительными комментариями, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегата. Ранее стало известно, что Мексика согласовала с ОПЕК+ снижение своей добычи всего на 100 тыс. баррелей в сутки.

Накануне соглашение ОПЕК+ оказалось под угрозой из-за отказа этой страны принимать участие в сделке на предложенных условиях (сокращение нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки). Министр нефти Мексики Росио Нахле покинула конференцию, заявив позднее, что страна готова к снижению добычи нефти лишь на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев.

Рубль ранее довольно слабо отреагировал на пресс-конференцию главы Банка России Эльвиры Набиуллиной "Текущая ситуация и стабилизационные меры", в ходе которого она сообщила, что на заседании ЦБ 24 апреля будет рассматриваться вопрос снижения ставки. "Конечно, при принятии решений по ставке мы сейчас учитываем вопросы финансовой стабильности. Поэтому мы весь этот баланс рисков учтем, и вариант снижения ставки будет одним из рассматриваемых на следующем заседании совета директоров", - ответила она на вопрос, как ЦБ оценивает возможность снижения ставки на следующем заседании.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на пятничных торгах рубль продолжает показывать уверенный рост. "Сегодня днем рубль продолжает показывать уверенный рост, который он набрал за последнюю неделю. Причиной роста стало отражение рыночных ожиданий скорой договоренности в отношении снижения добычи нефти странами, выходящими в ОПЕК+. Тем не менее, неопределенность сохраняется. Сегодня днём появилась информация о том, что Мексика, покинувшая вчера стол переговоров ОПЕК+, все-таки достигла договоренностей о сокращении добычи нефти. Тем не менее, делегаты от ОПЕК+ заявили, что не знают условий сделки, на которую ссылается мексиканский лидер. В то же время, в Кремле считают сделку ОПЕК+ уже состоявшейся. Рубль усилил движение также и на комментариях Эльвиры Набиуллиной, которая намекнула на то, что на следующем заседании совета директоров ЦБ ключевая ставка может быть снижена. Рынок интерпретирует это как стимул со стороны денежно-кредитной политики на фоне недостаточных для борьбы с последствиями карантина бюджетных мер", - полагает Наумова.

"Укреплению отечественной валюты способствовали ожидания на рынке нефти по заключению сделки ОПЕК+ и в целом сохранение аппетита к риску на большинстве валютных площадок EM. Впрочем, уже после того, как соглашение о сокращении добычи нефти можно было считать официально подтвержденным, рубль скорректировался и встречал окончание рабочего дня в районе 73,75 руб./$1. При этом в целом торговая активность участников рынка была относительно невысокой из-за закрытия большинства западных торговых площадок", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Мы полагаем, что на заседании в конце апреля ЦБ все же сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, однако в зависимости от ситуации с курсом рубля и дальнейших недельных данных по инфляции может дать новые сигналы к возобновлению смягчения процентной политики на следующих заседаниях", - также подчеркнул Кравченко.

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное снижение добычи будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу торги не проводятся.

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%. Фьючерсы на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель.

ЦБ РФ 8 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. В первые два дня недели, 6 и 7 апреля, ЦБ продал валюту на 13,4 млрд рублей и 13,2 млрд рублей соответственно. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день. В прошлую пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 85,35 копейки, до 73,7515 руб./$1, и опустил курс евро на 35,24 копейки, до 80,7358 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в пятницу на 55,74 копейки по отношению к четвергу и составил 73,6941 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 31,95 копейки и составил 73,6844 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 622,117 млн, из которых $696,622 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 925,495 млн - на сделки с расчетами завтра".

Торги контрактом по евро расчетами "сегодня" не проводились в пятницу в связи с пасхальными каникулами. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК пятницы снизился на 4,9 копейки по отношению к четвергу и составил 80,6623 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR269,983 млн, полностью пришедшимися на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,62% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 б.п. - до 6,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 6,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 6,38% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,53% годовых.