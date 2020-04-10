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10 апреля 2020 года 18:50

Цены евробондов РФ в четверг возобновили рост на ожиданиях притока ликвидности

Москва. 10 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне снижения темпов распространения коронавируса COVID-19, а также в ожидании заключения новой сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. При этом "короткие" и среднесрочные выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились в цене, в то время как "длинные" бумаги умеренно подешевели, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году, которые по итогам недели снизились в цене, а их спреды расширились.

Тенденция к ценовому росту сформировалась в первый же торговый день недели благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе активизации спроса инвесторов на рисковые активы, что позитивно сказалось и на динамике российского рубля. Фондовые индексы США существенно выросли (более чем на 7%) по итогам торгов в понедельник на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома относительно возможной стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что США удастся преодолеть распространение COVID-19 в стране в скором времени и не дойти до прогнозировавшихся ранее 100 тыс. смертей. "Мы начинаем видеть свет в конце туннеля и надеемся, что в недалеком будущем мы будем очень гордиться той работой, которую мы все сделали", - сказал Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что небольшое снижение летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в Нью-Йорке может быть "хорошим знаком". Власти Нью-Йорка, наиболее пострадавшего от вируса штата США, заявили в воскресенье, что впервые за неделю смертность немного снизилась.

Позитив на глобальных площадках сохранился и во вторник на фоне признаков некоторого замедления пандемии, что поддержало спрос на рисковые активы. Так, в материковой части КНР за сутки впервые с января не было зафиксировано смертельных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, сообщил Госкомздрав КНР. На этом фоне доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году опустилась к отметке 3% годовых, что соответствует уровню начала года, то есть большую часть падения котировки уже отыграли. Кредитная премия для десятилетних еврооблигаций России снизилась до 220-230 базисных пунктов, то есть ушла от стрессовых значений, где она была еще пару недель назад - 250-280 базисных пунктов.

После двух дней умеренного роста в середине недели котировки российских суверенных еврооблигаций снизились на фоне фиксации прибыли инвесторами перед встречей ОПЕК+, запланированной на 9 апреля. Некоторые участники рынка решили частично зафиксировать прибыль перед встречей ОПЕК+. У инвесторов оставались опасения относительно позитивного исхода данной встречи, учитывая различные подходы к сокращению добычи, которые озвучивались разными странами.

При этом возобновившиеся после полуторамесячного перерыва первичные аукционы Минфина по размещению рублевых гособлигаций (ОФЗ) продемонстрировали готовность инвесторов покупать лишь "короткие" бумаги с премией по доходности к вторичному рынку, но Минфин при этом показал, что не готов быть "щедрым". Так, первый из трех запланированных на 8 апреля аукционов, на котором размещались ОФЗ-ПК серии 29013 с погашением 18 сентября 2030 года, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Таким образом, эмитент не пошел на поводу у рынка и не стал размещать облигации с существенной премией к рынку. На двух оставшихся аукционах Минфин в общей сложности смог разместить бумаги на сумму чуть более 22 млрд рублей.

В четверг рост цен российских еврооблигаций возобновился благодаря ожиданиям глобальных инвесторов притока дешевой ликвидности от ФРС США. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ снизилась за день на 7 базисных пунктов, до 3,06% годовых; также наблюдалось сужение кредитной премии до 231 базисного пункта. Новая порция макроэкономической статистики из США по рынку труда ожидаемо оказались слабой, но инвесторов вдохновили новости о новых программах поддержки американской экономики со стороны Федрезерва.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращение до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Федеральная резервная система обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса. ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

В последний день недели активность торгов в секторе российских еврооблигаций резко снизилась и изменения котировок были незначительными из-за выходного дня в большинстве стран Европы и США (Страстная Пятница).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,36% и составила 113,5% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за неделю на 12 базисных пунктов и 10 апреля составил 270 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять дней на 1,85% (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов - до 3,87% годовых), бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 1,16% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 24 базисных пункта и составил 291 базисный пункт), а с погашением в 2047 году - на 0,43% (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 3,72% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 1,43%, подорожав до 108,38% от номинала (его доходность снизилась на 23 базисных пункта и составила 2,95% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1,55%, до 110,2% от номинала (их доходность снизилась на 29 базисных пунктов и составила 2,92% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,26%, до 109,65% от номинала (их спред к US Treasuries сузился на 38 пунктов и составил 167 базисных пунктов).

Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, будет волатильной из-за нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала; важное значение будет иметь нефтяной фактор, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, динамика евробондов РФ в ближайшее время по-прежнему будет сильно зависеть от ситуации на мировых рынках капитала, которая, в свою очередь, будет определяться новостями относительно распространения коронавируса и оценок его негативного влияния на глобальную экономику, а также сообщениями на тему новой сделки по ограничению добычи нефти крупнейшими странами-нефтедобытчиками. Определенную поддержку отечественным долговым бумагам будут оказывать высокие кредитные характеристики России.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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