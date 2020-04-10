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10 апреля 2020 года 19:25

Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, неделя завершилась ростом третий раз подряд

Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел в рамках коррекции вместе с нефтью, согласие Мексики присоединиться к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи не вызвало особого оптимизма из-за незначительных квот этой страны; неделя завершилась ростом индексов третий раз подряд.

Индекс МосБиржи в пятницу снизился до 2677,86 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1142,07 пункта (-1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 73,88 рубля (-0,43 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,1-8,8%, доллар подешевел на 2,61 рубля.

Агентство Bloomberg передало в пятницу слова президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (Andrеs Manuel Lоpez Obrador) о том, что страна согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи. По словам президента Мексики, страна согласовала с ОПЕК+ снижение своей добычи лишь на 100 тыс. б/с., а США возьмут на себя дополнительные 250 тыс. б/с сокращений после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что новую сделку ОПЕК+ с учетом позиции Мексики можно считать согласованной. По его словам, все страны-производители нефти в настоящее время разделяют позицию о необходимости взаимодействия для стабилизации мирового рынка энергоносителей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила на брифинге в пятницу, что ВВП РФ снизится по итогам 2020 года. При этом она отметила, что в III квартале 2020 года ожидается рост российской экономики по сравнению с II кварталом 2020 года с очисткой от сезонности, поэтому формально рецессии в экономике удастся избежать.

В пятницу подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

Выросли акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "префы" "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,4%).

Аналитики Нордеа банка констатируют, что нефть Brent стабилизировалась вблизи отметки $32 за баррель после драматичных событий в рамках переговоров ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи - итоговые договоренности предусматривают поэтапное ее снижение. Данные новости не способствовали росту нефтяных котировок, поскольку имеющиеся оценки спада мирового спроса на нефть колеблются в диапазоне 10-30 млн б/с. Решение ОПЕК+ позволяет в моменте лишь сократить скорость наращивания запасов нефти.

В текущем варианте соглашение ОПЕК+ скорее ограничивает риски падения цен нефти, чем создает устойчивые предпосылки для ее роста. Тренд на восстановление нефтяных котировок требует улучшения ситуации со спросом по мере завершения карантина в ведущих экономиках мира, полагают эксперты Нордеа банка.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ торговался в пятницу в одиночестве по случаю Страстной пятницы в Европе и США. Все новости были отыграны накануне, поэтому наступило время фиксации по факту случившихся событий. Сделка ОПЕК+ состоялась и подвела черту под минимальными ценами, которые готовы терпеть производители. Вполне очевидно, что само сокращение добычи состоялось бы по техническим причинам, но лучше в таких вопросах действовать на опережение, а не нервно реагировать на отсутствие объемов хранилищ. В числе аутсайдеров в пятницу преобладали бумаги нефтяников, которые ранее пользовались повышенным спросом в процессе ожидания нового нефтяного соглашения. Дополнительное давление на бумаги экспортеров в пятницу оказало укрепление рубля. "АЛРОСА" дополнительно огорчила рынок тем, что ее продажи в марте упали до $152,8 млн по сравнению с $377 млн год назад. Активность торговли упала почти в три раза по сравнению с предыдущим днем, что было ожидаемым на фоне выходных в Европе и США.

Слабое желание Мексики участвовать в соглашении ОПЕК+ объясняется наличием уникальной программы хеджирования продаж. Похоже, что мексиканский нефтяной фонд смог заранее продать нефть по более высоким ценам в текущем году, и по этой причине мотивация страны на участие была крайне низкой. Со стороны потребителей могут состояться заявления о государственных покупках в стратегические резервы, о чем накануне предупредил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. По различным оценкам, в мире осталось не более 1,3 млрд баррелей свободного объема хранилищ.

В целом текущие договоренности производителей и потребителей нефти лишь ограничивают потенциал снижения котировок, а не предназначены для их повышения. Вероятно, что кто-то может быть удивлен участием потребителей в таком деле, как стабилизация цен на нефть. Однако доходы от нефти - это будущий экспорт товаров стран-импортеров. Соответственно, сейчас никто не желает коллапса цен, но и реальных поводов для сильного повышения стоимости нефти также нет, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, следующая неделя с точки зрения фундаментальных и корпоративных данных ожидается весьма интересной, и в то же время она создает дополнительные риски для "быков" при поступлении негативных сигналов.

Во вторник сезон квартальных отчетностей стартует с результатов JPMorgan и Wells Fargo&Co. Очевидно, что коронавирус уже повлиял на состояние всей мировой экономики в I квартале, и теперь инвесторам остается лишь оценивать масштабы урона и перспективы дальнейшего ухудшения экономических и финансовых показателей.

Мексика, которая едва не стала камнем преткновения в сделке ОПЕК+, сократит производство на 100 тыс. б/с, а США - на 250 тыс. б/с. Кроме того, в рамках переговоров министров энергетики стран G20 поступило предложение создать комитет по стабилизации рынка нефти. В совокупности итоги недели для рынка "черного золота" можно оценить как умеренно позитивные (так как во многом снижение добычи на 10 млн б/с уже было заложено в цены). В понедельник станет ясно, как оценят новости пятницы на нефтяных биржах.

Индексы МосБиржи и РТС в пятницу не смогли отвоевать покоренные днем ранее уровни 2700 и 1150 пунктов соответственно. Технические сигналы для обоих индикаторов остаются умеренно оптимистичными и не препятствуют развитию их повышения в район 2800 и 1235 пунктов. В случае нисходящей коррекции первыми поддержками станут отметки 2610 и 1100 пунктов. Если же ситуация с коронавирусом продолжит заметно улучшаться, а нефтяные цены порадуются сделке, остальные факторы могут отойти на второй план. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2600-2750 пунктов, полагает Кожухова.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, в рамках прошедшей недели индекс МосБиржи достиг цели коррекционного роста - диапазона 2700- 2750 пунктов, что говорит об увеличении вероятности разворота на рынке и возобновления нисходящей динамики.

По мнению генерального директора ИК "Иволга Капитал" Андрея Хохрина, готовность стран-производителей нефти к широким договоренностям является страховкой от будущих падений. Уровни $22 за баррель Brent и $19 за баррель WTI можно считать долгосрочными минимумами. Сокращение добычи на 10 млн б/с - это сокращение мирового производства примерно на 12%. В то же время со стороны США, крупнейшего производителя нефти, нет фактической готовности к участию в ценовом регулировании. Россия и Саудовская Аравия по итогам предстоящих договоренностей, предположительно, должны сократить производство до 8,5 млн б/с каждая. Штаты с их добычей примерно 14 млн б/с лишь увеличат отрыв от конкурентов. Играть в таком положении по общим правилам совсем не обязательно. В итоге нефтедобыча в США становится главным внешним условием для ОПЕК+ и главным ограничительным фактором для роста нефтяных цен. Даже $40 за баррель по Brent в сложившейся обстановке выглядит дорого, считает Хохрин.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 1%). В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) 10 апреля закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран.

Нефть по итогам торгов накануне подешевела на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Стоимость июньских фьючерсов на Brent снизилась до $31,48 за баррель (-4%), майская цена WTI - до $22,76 за баррель (-9,3%).

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. Видеоконференция стран ОПЕК+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. ОПЕК+ также рассчитывает, что США и Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10%-ное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в пятницу выступили акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-5,7%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-5,4%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-3,8%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,2%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-2,9%).

Подорожали акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+28,8%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+18% и +9,9% "префы"), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+12,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,2%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+5,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+5,2%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+4,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 36,514 млрд рублей (из них 5,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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