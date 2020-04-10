Промсвязьбанк в ближайшее время ждет закрепления доллара в диапазоне 70-75 рублей

Аналитики Промсвязьбанка в ближайшее время ожидают закрепления доллара в диапазоне 70-75 рублей с возможным тестированием его нижней границы в случае успешного заключения сделки по сокращению добычи между странами-экспортерами нефти, сообщается в комментарии банка.

Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии пятницы доллар потерял 0,4%, отступив в район 74 рублей, евро снизился на 0,3%, до 81 рубля, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Отметим, что в пятницу пара доллар/рубль вновь предпринимала попытку отступления в район 73 рублей, однако долларовым "медведям" не хватило сил удержать позиции, несмотря на подвижки в позиции Мексики в рамках сделки ОПЕК+. При этом в ближайшее время мы ожидаем закрепления американской валюты в диапазоне 70-75 рублей с возможным тестированием его нижней границы в случае успешного заключения сделки по сокращению добычи между странами-экспортерами нефти", - пишет специалист банка.