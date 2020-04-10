По индексу Мосбиржи в понедельник возможен "прыжок" вверх в диапазон 2700-2770 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи теряет чуть более 1%. В ИК "Фридом Финанс" считают, что в понедельник возможен "прыжок" вверх в диапазон 2700-2770 пунктов. Оттуда рынок сможет более уверенно двигаться дальше к уровням начала марта, отыгрывая обратно первую фазу снижения, которой мировые рынки был охвачены с конца февраля. Фундаментальную поддержку российским бумагам будет оказывать рекордный в истории поток ликвидности со стороны ФРС США. Это будет стимулировать возвращение "аппетита" к риску как у российских игроков, так и нерезидентов, отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов.