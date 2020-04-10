10 апреля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в "минусе"
В пятницу утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов на отечественном рынке.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодняшние российские торги начнутся в отрицательной зоне, прежде всего, из-за вечернего падения нефти. Ждем открытия рынка с "минусом" в 1-1,5%".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Сегодня участники рынка без поддержки западных бирж будут оценивать условия предварительного соглашения ОПЕК+ и отыгрывать откат нефтяных котировок, поэтому, весьма вероятно, торги пройдут в негативном ключе. Индекс Мосбиржи может откатиться в район 2650 пунктов".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1,5-2,3%, в районе 2640-2660 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. После открытия с достаточно сильным спадом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать пятничная изоляция локального рынка акций от влияния внешнего фона".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российскому рынку акций придётся в одиночестве реагировать на итоги совещания OPEC+ и G20 по нефти. Вероятность провала переговоров остаётся высокой, поэтому начало пятницы может оказаться за продавцами, тем более что рынок акций оказался заметно перегретым".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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10 апреля 2020 года 19:50
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10 апреля 2020 года 19:25
Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел в рамках коррекции вместе с нефтью, согласие Мексики присоединиться к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи не вызвало особого оптимизма из-за незначительных квот этой страны; неделя завершилась ростом индексов третий раз подряд. читать дальше
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10 апреля 2020 года 19:05
Аналитики Промсвязьбанка в ближайшее время ожидают закрепления доллара в диапазоне 70-75 рублей с возможным тестированием его нижней границы в случае успешного заключения сделки по сокращению добычи между странами-экспортерами нефти, сообщается в комментарии банка.
Рубль укрепился по отношению к... читать дальше
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10 апреля 2020 года 18:50
Москва. 10 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне снижения темпов распространения коронавируса COVID-19, а также в ожидании заключения новой сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. При этом "короткие" и среднесрочные выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились в цене, в то время как "длинные" бумаги умеренно подешевели, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
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10 апреля 2020 года 18:40
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10 апреля 2020 года 17:43
Несомненным бенефициаром всех событий четверга являются котировки золота, которые в пятницу торгуются на уровне 1740 долларов за унцию, констатируют в ИК "ФИНАМ". Сразу же после публикации отчета по заявкам на пособие по безработице, из которого следовало, что 6,6 млн американцев впервые... читать дальше
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10 апреля 2020 года 17:05
Западные рынки закрыты из-за празднования католической пасхи, а российские индексы умеренно снижаются в пятницу, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.
"Долгожданная сделка ОПЕК+ не принесла особого облегчения, снижение мировой добычи на 10 млн баррелей в сутки уже "зашито"... читать дальше
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10 апреля 2020 года 16:30
Вероятно, отечественные фондовые индексы останутся в "минусе" до конца торговой сессии пятницы, говорится в комментарии "Открытие Брокер".
"Скорее всего, до конца дня отечественные индексы останутся в "минусе". Конечно, есть вероятность поступления позитивных новостей с совещания G20, но вряд ли... читать дальше
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10 апреля 2020 года 16:05
Индекс РТС отступает от локальных максимумов, которые были достигнуты в четверг. После достижения 1170 пунктов накануне в пятницу индекс проваливался ниже 1130 пунктов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Реакция на внешние события в целом получилась сдержанная. Рынок все... читать дальше
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10 апреля 2020 года 15:38
Москва. 10 апреля. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил рост к бивалютной корзине в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. читать дальше
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10 апреля 2020 года 15:28
Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого, говорится в комментарии "Иволга Капитал".
Итогового соглашения о сокращении добычи нефти расширенный альянс вчера не принял, но приблизился к нему. Предварительно, отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин,... читать дальше
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10 апреля 2020 года 15:00
ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что, с технической точки зрения, краткосрочная картина по фьючерсам на нефть WTI выглядит несколько тревожной. Котировки пока не могут достичь психологически важной отметки в $30 и возвращаются в район средней полосы Боллинджера дневного графика... читать дальше
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10 апреля 2020 года 14:35
Металлургические компании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова.
Как говорится в обзоре ИК, эксперты провели три стресс-теста для компаний металлургического и... читать дальше
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10 апреля 2020 года 14:04
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10 апреля 2020 года 13:40
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) на 27% - до $8,7 за штуку и акций оператора на 13% - до 330 рублей за штуку, пересмотрев модель оценки компании с учетом ее финансовых результатов за четвертый квартал... читать дальше
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