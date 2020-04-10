Утренние прогнозы: старт торгов пройдет в "минусе"

В пятницу утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов на отечественном рынке.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодняшние российские торги начнутся в отрицательной зоне, прежде всего, из-за вечернего падения нефти. Ждем открытия рынка с "минусом" в 1-1,5%".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Сегодня участники рынка без поддержки западных бирж будут оценивать условия предварительного соглашения ОПЕК+ и отыгрывать откат нефтяных котировок, поэтому, весьма вероятно, торги пройдут в негативном ключе. Индекс Мосбиржи может откатиться в район 2650 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 1,5-2,3%, в районе 2640-2660 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2630, 2620 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 пунктов. После открытия с достаточно сильным спадом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать пятничная изоляция локального рынка акций от влияния внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Российскому рынку акций придётся в одиночестве реагировать на итоги совещания OPEC+ и G20 по нефти. Вероятность провала переговоров остаётся высокой, поэтому начало пятницы может оказаться за продавцами, тем более что рынок акций оказался заметно перегретым".