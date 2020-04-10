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10 апреля 2020 года 11:41

Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, но распродаж особых нет

Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел вслед за подешевевшей накануне нефтью на новостях от ОПЕК+, однако распродаж особых нет, несмотря на отсутствие западных игроков, отмечающих католическую Страстную пятницу; ряд бумаг после утреннего отката вышел в "плюс".

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2672,13 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1144,07 пункта (-1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,8%.

Доллар упал до 73,6 рубля (-0,7 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,1%), "Мосбиржи" (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%, до 308,1 рубля).

Выросли акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9% и +1,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,2%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть накануне просела на фоне неопределенности относительно итогового соглашения по добыче, а поддержку фондовым площадкам оказали новые объявленные меры ФРС. Глава регулятора Джером Пауэлл пообещал поддерживать процентные ставки на низком уровне столько, сколько это будет необходимо для экономического восстановления.

Страны ОПЕК+ договорились о поэтапном снижении нефтедобычи: в мае-июне текущего года на 10 млн б/с, в июле-декабре на 8 млн б/с, а с января 2021г по апрель 2022г - на 6 млн б/с по сравнению с октябрем 2018 года (за исключением России и Саудовской Аравии). С условиями сделки, однако, не согласилась Мексика, без которой страны также не готовы сокращать добычу. Переговоры должны продолжиться в пятницу в рамках виртуальной встречи министров энергетики стран G20.

У индексов Мосбиржи и РТС в ближайшие дни сохраняется потенциал восходящего движения в район 2800 и 1235 пунктов соответственно, но в пятницу пока отмечается нисходящая коррекция. Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ по факту еще не согласована и требует присоединения к ней Мексики. Максимальный одобренный объем снижения производства ОПЕК+ (на 10 млн б/с) также не превзошел ожидания инвесторов, что создает условия для некоторого пессимизма в отношении дальнейшей динамики нефтяных цен.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, инвесторов не испугали негативные данные по числу новых обращений за пособиями по безработице в США (с 21 марта число безработных достигло уже 16,78 млн человек, а уровень безработицы в апреле может превысить 10,8% - максимум с декабря 1982 г.). Вместе с тем, американское правительство, если позволит ситуация с распространением коронавируса, рассчитывает на запуск экономики в начале мая, что пока выглядит оптимистичным сценарием.

Биржи Европы и США в пятницу закрыты, поэтому торговая активность будет низкой. Определять рыночный сантимент будет ситуация на нефтяном рынке, а именно продолжение обсуждения новых квот на заседании ОПЕК+ и министров энергетики. Для индекса МосБиржи поддержкой вступает уровень 2650 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, ФРС США сделала подарок рынкам в виде очередного пакета количественных мер на $2,3 трлн. Структура программы не имеет особой важности, но сам объем новых денег сравним с общим объемом всех программ в рамках выхода из ипотечного кризиса. В Blackrock (SPB: BLK) полагают, что к концу года баланс ФРС раздуется до $10 трлн. Часть этих денег уйдет на непосредственные экономические нужды, а часть неизбежно найдет путь на финансовом рынке для сбережения от будущего обесценивания доллара.

Совет директоров "Мобильных телесистем" (МТС) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 2019 год в размере 20,57 рубля на акцию. С учетом уже состоявшейся выплаты общая сумма дивидендов может составить 41,1 рубля на акцию (дата отсечки назначена на 9 июля). При текущей цене дивидендная доходность за 2019 год превышает 13%, что выше среднего показателя по рынку и существенно выше доходностей ОФЗ.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика покажет мощное восстановление после того, как закончится кризис COVID-19. Впрочем, некоторые аналитики все же указывают, что рынок несколько торопится со своим ростом, а отдельные прогнозисты даже обещают ему повторный тест мартовских минимальных значений. В частности, одним из лидеров пессимизма может быть энергетический сектор.

Итог совещания ОПЕК+ разочаровал, хотя были озвучены довольно радикальные планы по сокращению производства. Мексика не согласилась со своей долей сокращения в рамках мер по стабилизации рынка нефти, что привело к продлению переговоров ОПЕК+ на пятницу. После безрезультатных переговоров ОПЕК+ состоялась беседа лидеров РФ, США и Саудовской Аравии, в рамках которой они вновь подчеркнули свое желание стабилизировать рынок. Следующий раунд переговоров начнется в 15:00 МСК вновь под председательством Саудовской Аравии. Соответственно, у производителей есть еще один день, чтобы уговорить Мексику согласиться со своей долей ответственности за цену нефти.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил, что Саудовская Аравия может столкнуться с импортными пошлинами и другими санкциями, если не сможет сократить добычу достаточно, чтобы поддержать американский энергетический сектор. После переговоров ОПЕК+ состоится онлайн-совещание представителей G20. В ОПЕК+, включая РФ, полагают, что производители вне соглашения также должны сократить свое производство на 5 млн б/с. В канадской провинции Альберта производители считают достаточным то, что их добыча уже сократилась из-за низких цен, и поддерживают защитные тарифы для Северной Америки. К слову говоря, число активных нефтяных буровых в США сократилось за короткую неделю на 58 штук (до 504 единиц). Таким образом, вопросов по нефти пока остается больше, чем ответов.

Вероятность провала переговоров остается высокой, а рынок акций РФ к концу недели оказался заметно перегретым, что влечет фиксацию прибыли игроками, отмечает Кочетков.

В США в четверг индексы выросли на 0,8-1,5% и завершили в "плюсе" эту укороченную торговую неделю, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем (+12,1%) более чем за четыре десятилетия. Большинство западных площадок, включая США, в пятницу будут закрыты по случаю Страстной пятницы.

Федрезерв обнародовал в четверг новые программы кредитования и расширил уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн. Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн с 6,648 млн неделей ранее при прогнозах снижения, по различным оценкам, до 5-6 млн заявок.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения: за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

В Азии в пятницу динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 прибавил 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 1%). В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) 10 апреля закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран.

Нефть по итогам торгов накануне подешевела на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Стоимость июньских фьючерсов на Brent снизилась до $31,48 за баррель (-4%), майская цена WTI - до $22,76 за баррель (-9,3%).

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. Видеоконференция стран ОПЕК+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

ОПЕК+ также рассчитывает, что США и Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10%-ное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,4%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,1%).

Подорожали "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9%), бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+14,6%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,016 млрд рублей (из них 1,852 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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