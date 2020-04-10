Рубль умеренно повышается к доллару и евро перед встречей министров энергетики G20

Москва. 10 апреля. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил рост к бивалютной корзине в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

Курс доллара США составил 73,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 47,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,77 руб./EUR1, подешевев на 41,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,05 копейки - до 76,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 85,35 копейки, до 73,7515 руб./$1, и опустил курс евро на 35,24 копейки, до 80,7358 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к бивалютной корзине днем в пятницу. Участники рынка находятся в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения уровня нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Набиуллиной.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Еженедельная онлайн-пресс-конференция Банка России "Текущая ситуация и стабилизационные меры" состоится 10 апреля в 16:00 МСК. В ходе мероприятия глава ЦБ РФ представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.

Видеоконференция стран OPEC+, прошедшая накануне, принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

Мексика воспрепятствовала достижению договоренности о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, которую в четверг согласовали участники ОПЕК+, сообщила арабская служба Sky News со ссылкой на заявление министра нефти Кувейта Халида аль-Фадыля.

Участники ОПЕК+ пытались убедить Мексику подключиться к соглашению и сократить добычу на 400 тыc.б/с. Министр нефти этой страны Росио Нахле в последний момент отказалась от этого предложения и покинула конференцию. Позже она заявила, что Мексика готова к снижению добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в течение следующих двух месяцев.

"Российские активы торгуются разнонаправленно, индекс МосБиржи утром теряет около 1,1%, индекс РТС снижается на 0,9%, рубль укрепляется в условиях "тонкого рынка". Итоги встречи ОПЕК+ пока остаются неоднозначными, окончательное решение появится сегодня после заседания глав минэнерго G20 и может ощутимо повлиять на котировки нефти, а затем и на российские активы. Позитивное завершение встречи позволит рублю продолжить укрепление. Кроме того, сегодня в ходе еженедельной конференции выступит председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которая может в том числе коснуться оценки регулятором ускоряющейся вторую неделю подряд инфляции, а также объявить о планах по стимулированию российской экономики", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На российском рынке участники сконцентрируют внимание на еженедельной пресс-конференции Эльвиры Набиуллиной. Напомним, неделю назад ЦБ подтвердил, что по-прежнему видит некоторый потенциал для снижения ключевой ставки до конца 2020 года, так как в долгосрочной перспективе дезинфляционные риски в виде сокращения внутреннего и внешнего спроса пока преобладают над краткосрочными проинфляционными рисками в виде эффекта от ослабления рубля и потребительской активности накануне введения ограничительных мер. Заметное укрепление отечественной валюты с момента проведения пресс-конференции неделю назад еще больше повышает вероятность снижения ключевой ставки, не исключая возможность такого снижения даже на ближайшем заседании 24 апреля", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Текущие параметры сделки не формируют предпосылок для существенного роста цен на нефть, но возвращают рынок в более стабильное состояние, создавая для цен устойчивый уровень поддержки снизу. Это, безусловно, значительный стабилизирующий фактор для курса рубля. Прекращение ценовых войн и сокращение рисков со стороны рынка нефти означает, что рубль вновь будет преимущественно следовать динамике прочих рисковых активов, которые, вероятно, продолжат постепенно восстанавливаться по мере дальнейшего замедления темпов распространения эпидемии. В этой связи сохраняют свою актуальность ориентиры по курсу вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро к середине текущего года", - подчеркивает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное снижение добычи будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу утром торги не проводятся.

Цена июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%. Фьючерсы на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель.

ЦБ РФ 8 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. В первые два дня недели, 6 и 7 апреля, ЦБ продал валюту на 13,4 и 13,2 млрд рублей соответственно. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день. В прошлую пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 6 месяцев, которая опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,62% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 16 б.п. - до 6,22% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 7 б.п. - до 6,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 3 б.п. - до 6,38% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 6,53% годовых.