Котировки золота явно стремятся на уровни близкие к $1800, но инвесторам стоит быть очень внимательными - ИК "ФИНАМ"

Несомненным бенефициаром всех событий четверга являются котировки золота, которые в пятницу торгуются на уровне 1740 долларов за унцию, констатируют в ИК "ФИНАМ". Сразу же после публикации отчета по заявкам на пособие по безработице, из которого следовало, что 6,6 млн американцев впервые обратились за пособием на прошлой неделе и общее количество заявок за последние три недели превысило 16 миллионов, ФРС объявила о планах вложить еще 2,3 триллиона долларов в поддержку бизнеса США. "Неизвестно, чем закончится данный "аттракцион невиданной щедрости", но котировки драгоценного металла явно наметились на уровни близкие к 1800 долларов, однако риски в этой игре также возросли, поэтому стоит быть очень внимательными", - предупреждает в своем комментарии директор по стратегии Ярослав Кабаков.