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10 апреля 2020 года 17:05
Урон для рынков купируется продолжением суперактивности ФРС - БКС
Западные рынки закрыты из-за празднования католической пасхи, а российские индексы умеренно снижаются в пятницу, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Долгожданная сделка ОПЕК+ не принесла особого облегчения, снижение мировой добычи на 10 млн баррелей в сутки уже "зашито" в цены углеводородов и вряд ли приведёт к их дальнейшему росту, так как избыток нефти сохраняется и это может давить на котировки. Кроме того, Россия взяла на себя основное бремя снижения добычи нефти, которое сократится более чем на 20 процентов, хотя бы и на относительно короткий срок. Так что трудно сказать, выиграет ли российский бюджет, и если да, то на сколько. США формально не участвовали в сделке ОПЕК+, но там добыча сократится естественным образом из-за низких цен", - пишет он. "Пандемия коронавируса в западных странах, да и в России, продолжает свирепствовать, число заражённых и летальных исходов растёт, поэтому карантинные мероприятия, скорее всего, будут продлеваться с соответствующим ущербом для экономики. При этом урон для рынков купируется продолжением суперактивности ФРС, которая начинает выкупать с рынка даже "мусорные" облигации. Следующий логичный шаг - непосредственная покупка акций", - отмечает С. Суверов.
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10 апреля 2020 года 19:50
Рубль вечером сократил часть роста к доллару и евро в условиях сниженной активности игроков в пасхальные выходные на западных рынках
Москва. 10 апреля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка в пасхальные выходные на западных рынках. читать дальше
.10 апреля 2020 года 19:25
Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел в рамках коррекции вместе с нефтью, согласие Мексики присоединиться к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи не вызвало особого оптимизма из-за незначительных квот этой страны; неделя завершилась ростом индексов третий раз подряд. читать дальше
.10 апреля 2020 года 19:05
Аналитики Промсвязьбанка в ближайшее время ожидают закрепления доллара в диапазоне 70-75 рублей с возможным тестированием его нижней границы в случае успешного заключения сделки по сокращению добычи между странами-экспортерами нефти, сообщается в комментарии банка. Рубль укрепился по отношению к... читать дальше
.10 апреля 2020 года 18:50
Москва. 10 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне снижения темпов распространения коронавируса COVID-19, а также в ожидании заключения новой сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. При этом "короткие" и среднесрочные выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились в цене, в то время как "длинные" бумаги умеренно подешевели, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 апреля 2020 года 18:40
По индексу Мосбиржи в понедельник возможен "прыжок" вверх в диапазон 2700-2770 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ндекс Мосбиржи теряет чуть более 1%. В ИК "Фридом Финанс" считают, что в понедельник возможен "прыжок" вверх в диапазон 2700-2770 пунктов. Оттуда рынок сможет более уверенно двигаться дальше к уровням начала марта, отыгрывая обратно первую фазу снижения, которой мировые рынки был охвачены с конца... читать дальше
.10 апреля 2020 года 17:43
Котировки золота явно стремятся на уровни близкие к $1800, но инвесторам стоит быть очень внимательными - ИК "ФИНАМ"
Несомненным бенефициаром всех событий четверга являются котировки золота, которые в пятницу торгуются на уровне 1740 долларов за унцию, констатируют в ИК "ФИНАМ". Сразу же после публикации отчета по заявкам на пособие по безработице, из которого следовало, что 6,6 млн американцев впервые... читать дальше
.10 апреля 2020 года 16:30
Вероятно, отечественные фондовые индексы останутся в "минусе" до конца торговой сессии пятницы, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Скорее всего, до конца дня отечественные индексы останутся в "минусе". Конечно, есть вероятность поступления позитивных новостей с совещания G20, но вряд ли... читать дальше
.10 апреля 2020 года 16:05
Индекс РТС отступает от локальных максимумов, которые были достигнуты в четверг. После достижения 1170 пунктов накануне в пятницу индекс проваливался ниже 1130 пунктов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Реакция на внешние события в целом получилась сдержанная. Рынок все... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:38
Москва. 10 апреля. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил рост к бивалютной корзине в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:28
Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого, говорится в комментарии "Иволга Капитал". Итогового соглашения о сокращении добычи нефти расширенный альянс вчера не принял, но приблизился к нему. Предварительно, отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин,... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:00
ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что, с технической точки зрения, краткосрочная картина по фьючерсам на нефть WTI выглядит несколько тревожной. Котировки пока не могут достичь психологически важной отметки в $30 и возвращаются в район средней полосы Боллинджера дневного графика... читать дальше
.10 апреля 2020 года 14:35
Меткомпании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса - Атон
Металлургические компании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова. Как говорится в обзоре ИК, эксперты провели три стресс-теста для компаний металлургического и... читать дальше
.10 апреля 2020 года 14:04
Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2580-2780 пунктов, а статданные будущей недели станут маркерами глубины экономического спада в мире, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в пятницу умеренно снижается после шести сессий беспрерывного роста.... читать дальше
.10 апреля 2020 года 13:40
Альфа-банк снизил оценку ADR МТС на 27% и сохранил рейтинг "на уровне рынка", считает бумагу лучшей защитной инвестицией в секторе
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) на 27% - до $8,7 за штуку и акций оператора на 13% - до 330 рублей за штуку, пересмотрев модель оценки компании с учетом ее финансовых результатов за четвертый квартал... читать дальше
.10 апреля 2020 года 13:19
"Нордеа банк" прогнозирует в базовом сценарии более существенный спад российской экономики, чем в 2015 году
Российская экономика сильно страдает от текущего глобального шока на фоне пандемии коронавируса. В базовом сценарии "Нордеа банк" прогнозирует более существенный спад экономики, чем в 2015 году, когда ВВП сократился на 2%, сообщается в обзоре банка. Российская экономика сталкивается с... читать дальше
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