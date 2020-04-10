Фондовые индексы, вероятно, останутся в "минусе" до конца торгов пятницы - "Открытие Брокер"

Вероятно, отечественные фондовые индексы останутся в "минусе" до конца торговой сессии пятницы, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Скорее всего, до конца дня отечественные индексы останутся в "минусе". Конечно, есть вероятность поступления позитивных новостей с совещания G20, но вряд ли стоит ждать ярких сюрпризов в условиях, когда никто не желает уступать лишнего. Текущие договорённости производителей и потребителей лишь ограничивают потенциал снижения котировок, а не предназначены для их повышения. Вероятно, что кто-то может быть удивлён участием потребителей в таком деле, как стабилизация цен на нефть. Однако доходы от нефти - это будущий экспорт товаров стран-импортёров. Соответственно, на сегодняшний день никто не желает коллапса цен, но и реальных поводов для сильного повышения стоимости нефти также нет", - пишет ведущий аналитик Андрей Кочетков.