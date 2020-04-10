Даже $40 за баррель Brent в сложившейся обстановке - дорого - "Иволга Капитал"

Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого, говорится в комментарии "Иволга Капитал".

Итогового соглашения о сокращении добычи нефти расширенный альянс вчера не принял, но приблизился к нему. Предварительно, отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, в мае-июне ОПЕК+ снизит добычу на 10 млн баррелей в сутки. Затем будет происходить постепенное ослабление сокращения: до конца 2020 года сокращение будет составлять 8 млн барр./сутки, с января 2021 по апрель 2022 года - 6 млн барр. Итоги встречи представителей ОПЕК+ не опубликованы из-за отсутствия согласия Мексики.

"Готовность стран-производителей нефти к широким договоренностям - страховка от будущих падений. 22 доллара за баррель Brent и 19 за WTI можно считать долгосрочными минимумами. Сокращение добычи на 10 млн баррелей - это сокращение мирового производства примерно на 12%. В то же время со стороны США, крупнейшего производителя нефти, нет фактической готовности к участию в ценовом регулировании. Россия и Саудовская Аравия по итогам предстоящих договоренностей, предположительно, должны сократить производство до 8,5 млн баррелей в сутки. Штаты с их примерно 14 млн баррелей лишь увеличат отрыв от конкурентов. Играть в таком положении по общим правилам совсем не обязательно. Дональд Трамп и не пытается. Раскол альянсов и разрыв договоренностей - производная от внешних условий. Нефтедобыча в США становится главным внешним условием для ОПЕК+ и главным ограничительным фактором для роста нефтяных цен. Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого", - пишет А. Хохрин.