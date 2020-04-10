Техническая картина по нефти тревожна для "быков" - ИК "Велес Капитал"

ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что, с технической точки зрения, краткосрочная картина по фьючерсам на нефть WTI выглядит несколько тревожной. Котировки пока не могут достичь психологически важной отметки в $30 и возвращаются в район средней полосы Боллинджера дневного графика ($24,50), не подтверждая наметившегося в начале апреля импульса к росту. "Если цены пробьют поддержку $22,50, им откроется дорога к мартовскому минимуму $19,27, а затем и вовсе к $10-15. Позитивный для "быков" сигнал поступит в случае закрепления котировок выше $3. Для нефти Brent аналогичным ключевым сопротивлением выступает уровень $35", - пишет аналитик Елена Кожухова.