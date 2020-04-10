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10 апреля 2020 года 14:35

Меткомпании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса - Атон

Металлургические компании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова.

Как говорится в обзоре ИК, эксперты провели три стресс-теста для компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ, оценивав для них потенциальные перспективы относительно дивидендов.

ТЕСТ 1: ОЖИДАЕМЫЕ ДИВИДЕНДЫ В ТУРБУЛЕНТНОМ 2020Г

"Наш базовый сценарий для кризиса, вызванного распространением коронавируса, предполагает восстановление мировой экономики через несколько месяцев и отсутствие "афтершоков". Мы считаем, что этот довольно оптимистичный сценарий рынок на данный момент закладывает в цены", - говорится в обзоре.

Эксперты ИК пришли к выводу, что, согласно этому сценарию, сектор сохраняет привлекательность, предлагая инвесторам высокие дивиденды, обеспечивающие доходность до 10% и выше.

"Средняя дивидендная доходность горно-металлургического сектора при базовом сценарии восстановления экономики после вируса составляет 6,5%. При этом ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) предлагает доходность 10% (наш фаворит в секторе), стальные компании - 8-9%, бумаги золотодобывающих компаний заметно подорожали и теперь предлагают доходность около 5%, несмотря на рост цен на золото. Дивиденды "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (прогноз 3,3%) в этом году разочаруют, поскольку компания и отрасль в целом испытывают сильное давление - Индия (крупнейший мировой огранщик) и США (крупнейший конечный пользователь) закрыли производства и магазины", - пишут аналитики.

ТЕСТ 2: ДИВИДЕНДНЫЕ ДОХОДНОСТИ НА ДНЕ ЦИКЛА

"Мы полагаем, что обвал цен на сырье, завершившийся в 2015 году, вызванный избыточным предложением и слабым спросом, является хорошим ориентиром минимумов, до которых могут опуститься цены в условиях текущей турбулентности на фоне коронавируса. Мы корректируем финансовые показатели 2015 года с учетом изменения структуры/объемов производства, чтобы вывести показатель EBITDA дна цикла и рассчитать соответствующие доходности", - отмечается в аналитическом материале.

По оценкам Лобазова и Федоровой, судя по величине прибыли на дне цикла, дивидендная доходность "Норникеля" и производителей стали составит около 6%, что, как считают эксперты, достаточно привлекательный уровень для бумаг, в которые рассматриваются в качестве стабильного источника дивидендов. Более того, аналитики отмечают, что у "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) доходность на дне цикла достигает 8%, но обращают внимание на то, что низкая интеграция создает риск снижения прибыли компании при сохранении устойчивости цены на коксующийся уголь или железную руду, например, при перебоях в их экспортных поставках.

ТЕСТ 3: ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЫПЛАТ К СНИЖЕНИЮ ПРИБЫЛИ

"Большинство покрываемых нами компаний металлургического и горнодобывающего секторов РФ имеют гибкую дивидендную политику, привязанную к соотношению "Чистый долг/EBITDA". Мы провели стресс-тестирование, чтобы оценить оставшийся потенциал падения прибыли, который может спровоцировать снижение коэффициентов выплат и, в конечном итоге, более низкие дивиденды", - говорится в обзоре.

"Норникель" и золотодобывающие компании демонстрируют самую высокую устойчивость к снижению прибыли - она должна упасть более чем на 50%, чтобы спровоцировать снижение коэффициента выплат из EBITDA, считают аналитики. При этом, по их мнению, все производители стали, в частности, ММК, выглядят убедительно - на конец 2019 года они были в плюсе по чистой денежной позиции. "Самую большую чувствительность показывает "АЛРОСА" - снижение консенсус-EBITDA всего на 7% приведет к росту чистой долговой нагрузки выше 1,0x (коэффициент выплат по FCF снизится), и мы считаем, что результаты за 2020 год будут заметно хуже (снижение на 53%), учитывая напряженность на рынке алмазов", - отмечают эксперты.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Алроса АК,  ММК,  Норильский Никель ГМК


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