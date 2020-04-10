Возможный предел падения индекса РТС - 1060 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс РТС отступает от локальных максимумов, которые были достигнуты в четверг. После достижения 1170 пунктов накануне в пятницу индекс проваливался ниже 1130 пунктов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Реакция на внешние события в целом получилась сдержанная. Рынок все еще вблизи недельных пиков. И если будут позитивные новости с заседания G20 (где США и другие члены не-ОПЕК должны будут зафиксировать договоренности по нефти), то РТС вполне может подскочить до 1180 пунктов. Если сделка так и не состоится, рынок может вернуться к уровням начала недели. Наиболее вероятный предел падения в этом случае - 1060 пунктов", - пишет он в своем комментарии.