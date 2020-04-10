.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Совокупная EBITDA нефтекомпаний РФ может просесть на 23% в 2020г из-за новой сделки ОПЕК+ - аналитики
.
10 апреля 2020 года 12:48
Совокупная EBITDA нефтекомпаний РФ может просесть на 23% в 2020г из-за новой сделки ОПЕК+ - аналитики
Совокупная EBITDA российских нефтекомпании может снизиться на $7,5 млрд, или 23% в 2020 году из-за новой сделки ОПЕК+. "Мы полагаем, что столь масштабное сокращение добычи нефти (предполагаемое в рамках новой сделки ОПЕК+) будет весьма проблематичным для российской нефтедобычи, так как требует ограничения на большинстве нефтедобывающих активов, в том числе на новых месторождениях, которые приносят наибольшую прибыль", - говорится в обзоре аналитиков "ВТБ Капитала". "По нашим оценкам, это может привести к тому, что 2020 год финансовый год нанесет удар по нефтекомпаниям в размере $7,5 млрд, или 23%, причем показатели "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), вероятно, пострадают больше всего (по сравнению с нашим базовым прогнозом), а "Роснефть" (MOEX: ROSN) будет более устойчивой", - пишут аналитики. Эксперты отмечают, что такое сокращение добычи нефти будет сопровождаться снижением производительности переработки. "Несмотря на то, что на данный момент довольно сложно количественно оценить влияние на российскую нефтепереработку, мы видим здесь больше рисков для снижения", - считают они. Страны ОПЕК+ по итогам переговоров 9 апреля подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн б/с. Далее до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая не согласилась с такими сокращениями. В случае реализации соглашения Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с. С июля по декабрь Россия и Саудовская Аравия смогут добывать 8,99 млн б/с, далее - по 9,495 млн б/с. Базовым показателем для расчета корректировок является добыча нефти за октябрь 2018 года, за исключением Саудовской Аравии и России, база отсчета для которых станет 11 млн б/с.
.
Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Сургутнефтегаз
.
10 апреля 2020 года 19:50
Рубль вечером сократил часть роста к доллару и евро в условиях сниженной активности игроков в пасхальные выходные на западных рынках
Москва. 10 апреля. Доллар и евро отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают умеренно дешеветь на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль несколько сократил темпы роста к бивалютной корзине в условиях сниженной активности рынка в пасхальные выходные на западных рынках. читать дальше
.10 апреля 2020 года 19:25
Москва. 10 апреля. Рынок акций РФ в пятницу умеренно просел в рамках коррекции вместе с нефтью, согласие Мексики присоединиться к соглашению ОПЕК+ по ограничению добычи не вызвало особого оптимизма из-за незначительных квот этой страны; неделя завершилась ростом индексов третий раз подряд. читать дальше
.10 апреля 2020 года 19:05
Аналитики Промсвязьбанка в ближайшее время ожидают закрепления доллара в диапазоне 70-75 рублей с возможным тестированием его нижней границы в случае успешного заключения сделки по сокращению добычи между странами-экспортерами нефти, сообщается в комментарии банка. Рубль укрепился по отношению к... читать дальше
.10 апреля 2020 года 18:50
Москва. 10 апреля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю благодаря росту спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на фоне снижения темпов распространения коронавируса COVID-19, а также в ожидании заключения новой сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти. При этом "короткие" и среднесрочные выпуски американских казначейских обязательств (US Treasuries) практически не изменились в цене, в то время как "длинные" бумаги умеренно подешевели, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.10 апреля 2020 года 18:40
По индексу Мосбиржи в понедельник возможен "прыжок" вверх в диапазон 2700-2770 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
ндекс Мосбиржи теряет чуть более 1%. В ИК "Фридом Финанс" считают, что в понедельник возможен "прыжок" вверх в диапазон 2700-2770 пунктов. Оттуда рынок сможет более уверенно двигаться дальше к уровням начала марта, отыгрывая обратно первую фазу снижения, которой мировые рынки был охвачены с конца... читать дальше
.10 апреля 2020 года 17:43
Котировки золота явно стремятся на уровни близкие к $1800, но инвесторам стоит быть очень внимательными - ИК "ФИНАМ"
Несомненным бенефициаром всех событий четверга являются котировки золота, которые в пятницу торгуются на уровне 1740 долларов за унцию, констатируют в ИК "ФИНАМ". Сразу же после публикации отчета по заявкам на пособие по безработице, из которого следовало, что 6,6 млн американцев впервые... читать дальше
.10 апреля 2020 года 17:05
Западные рынки закрыты из-за празднования католической пасхи, а российские индексы умеренно снижаются в пятницу, констатирует старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. "Долгожданная сделка ОПЕК+ не принесла особого облегчения, снижение мировой добычи на 10 млн баррелей в сутки уже "зашито"... читать дальше
.10 апреля 2020 года 16:30
Вероятно, отечественные фондовые индексы останутся в "минусе" до конца торговой сессии пятницы, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Скорее всего, до конца дня отечественные индексы останутся в "минусе". Конечно, есть вероятность поступления позитивных новостей с совещания G20, но вряд ли... читать дальше
.10 апреля 2020 года 16:05
Индекс РТС отступает от локальных максимумов, которые были достигнуты в четверг. После достижения 1170 пунктов накануне в пятницу индекс проваливался ниже 1130 пунктов, констатирует аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Реакция на внешние события в целом получилась сдержанная. Рынок все... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:38
Москва. 10 апреля. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил рост к бивалютной корзине в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:28
Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого, говорится в комментарии "Иволга Капитал". Итогового соглашения о сокращении добычи нефти расширенный альянс вчера не принял, но приблизился к нему. Предварительно, отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин,... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:00
ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что, с технической точки зрения, краткосрочная картина по фьючерсам на нефть WTI выглядит несколько тревожной. Котировки пока не могут достичь психологически важной отметки в $30 и возвращаются в район средней полосы Боллинджера дневного графика... читать дальше
.10 апреля 2020 года 14:35
Меткомпании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса - Атон
Металлургические компании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова. Как говорится в обзоре ИК, эксперты провели три стресс-теста для компаний металлургического и... читать дальше
.10 апреля 2020 года 14:04
Индекс Мосбиржи на предстоящей неделе сформируется в диапазоне 2580-2780 пунктов, а статданные будущей недели станут маркерами глубины экономического спада в мире, говорится в комментарии "БКС Премьер". Российский рынок акций в пятницу умеренно снижается после шести сессий беспрерывного роста.... читать дальше
.10 апреля 2020 года 13:40
Альфа-банк снизил оценку ADR МТС на 27% и сохранил рейтинг "на уровне рынка", считает бумагу лучшей защитной инвестицией в секторе
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС) на 27% - до $8,7 за штуку и акций оператора на 13% - до 330 рублей за штуку, пересмотрев модель оценки компании с учетом ее финансовых результатов за четвертый квартал... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.