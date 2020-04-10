Сохраняются ориентиры по курсу рубля вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 с евро к середине текущего года - "Нордеа банк"

Сохраняют свою актуальность ориентиры по курсу рубля вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро к середине текущего года, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Текущие параметры сделки стран-производителей нефти не формируют предпосылок для существенного роста цен на нефть, но возвращают рынок в более стабильное состояние, создавая для цен устойчивый уровень поддержки снизу. Это, безусловно, значительный стабилизирующий фактор для курса рубля, отмечают аналитики "Нордеа банка".

Прекращение ценовых войн и сокращение рисков со стороны рынка нефти означает, что рубль вновь будет преимущественно следовать динамике прочих рисковых активов, которые, вероятно, продолжат постепенно восстанавливаться по мере дальнейшего замедления темпов распространения эпидемии.

"В этой связи сохраняют свою актуальность ориентиры по курсу вблизи отметки 70 в паре с долларом и 80 в паре с евро к середине текущего года, которые мы указывали в нашем мартовском прогнозе. Важным фактором риска на горизонте текущего года для рубля остается возможная новая волна эпидемии с повторным введением карантина. В фокусе внимания в пятницу будет очередная еженедельная пресс-конференция председателя Банка России", - пишут специалисты "Нордеа банка".