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10 апреля 2020 года 12:05
EUR/USD, вероятно, может продолжить рост в ближайшее время - ГК "ФИНАМ"
Доллар находится под давлением после новостей от ФРС США, пара EUR/USD, вероятно, может продолжить рост в ближайшее время, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ". Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах пятницы укреплялась к отметке 1,094 после динамичного роста в четверг, констатирует аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. 9 апреля, в четверг, американская валюта существенно отступила по отношению к спектру валют на фоне неблагоприятной макроэкономической статистки и новостей о новых мерах по поддержке экономики со стороны Федерального резерва. ФРС объявила о запуске программы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и региональных властей объемом в $2,3 трлн в целях преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса. Глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении отметил, что регулятор намерен и дальше задействовать весь свой инструментарий до тех пор, пока американская экономика не начнет в полной мере восстанавливаться после эпидемии. Вышедшая макростатистика добавила инвестиционному сообществу поводов для беспокойства, отмечает З. Саидова. Недельное количество первичных обращений за пособиями по безработице на этот раз достигло $6,606 млн при усредненных прогнозах на уровне $4,606 млн, тогда как предыдущее значение было пересмотрено с повышением до $6,867 млн. Долларовый индекс на таких известиях в ходе торгов четверга проседал до минимумов с 1 апреля, побывав на отметке 99,32. Тем временем, правительства стран Евросоюза пытались оказать давление на Нидерланды, чтобы те "сменили гнев на милость" и дали возможность запустить меры экономической поддержки наиболее пострадавших от коронавируса государств. Италия при этом предостерегала об угрозе для самого существования ЕС. Наконец, после долгого обсуждения посредством видеоконференции министры финансов ЕС пришли к компромиссу и заключили сделку о мерах поддержки объемом в 500 млрд евро. "В пятницу в связи с праздником Страстной пятницы закрыты биржи в США и странах Европы, в силу чего объемы торгов на валютном рынке ожидаются пониженные, и колебания валют могут носить немотивированный характер. С технической точки зрения, на часовом графике EUR/USD появился "флаг", сигнализирующий о вероятности продолжения роста курса в ближайшие часы", - указывает специалист ГК "ФИНАМ".
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10 апреля 2020 года 19:50
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.10 апреля 2020 года 19:25
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.10 апреля 2020 года 19:05
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.10 апреля 2020 года 18:40
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.10 апреля 2020 года 17:43
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.10 апреля 2020 года 17:05
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.10 апреля 2020 года 16:30
Вероятно, отечественные фондовые индексы останутся в "минусе" до конца торговой сессии пятницы, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Скорее всего, до конца дня отечественные индексы останутся в "минусе". Конечно, есть вероятность поступления позитивных новостей с совещания G20, но вряд ли... читать дальше
.10 апреля 2020 года 16:05
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.10 апреля 2020 года 15:38
Москва. 10 апреля. Доллар ускорил снижение, евро развернулся вниз и дешевеет на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил рост к бивалютной корзине в ожидании встречи министров энергетики G20, на которой будут продолжены переговоры относительно снижения нефтедобычи, и пресс-конференции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:28
Даже 40 долларов за баррель по Brent в сложившейся обстановке - дорого, говорится в комментарии "Иволга Капитал". Итогового соглашения о сокращении добычи нефти расширенный альянс вчера не принял, но приблизился к нему. Предварительно, отмечает генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин,... читать дальше
.10 апреля 2020 года 15:00
ИК "Велес Капитал" отмечает в своем комментарии, что, с технической точки зрения, краткосрочная картина по фьючерсам на нефть WTI выглядит несколько тревожной. Котировки пока не могут достичь психологически важной отметки в $30 и возвращаются в район средней полосы Боллинджера дневного графика... читать дальше
.10 апреля 2020 года 14:35
Меткомпании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса - Атон
Металлургические компании РФ подтвердили свою репутацию источника щедрых дивидендов в условиях текущего кризиса, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон" Андрей Лобазов и Мария Федорова. Как говорится в обзоре ИК, эксперты провели три стресс-теста для компаний металлургического и... читать дальше
.10 апреля 2020 года 14:04
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.10 апреля 2020 года 13:40
Альфа-банк снизил оценку ADR МТС на 27% и сохранил рейтинг "на уровне рынка", считает бумагу лучшей защитной инвестицией в секторе
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