Потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным - РФПИ

Дальнейший рост рубля без повышения цен на нефть, особенно по сорту Urals (торгуется около $22-25 за баррель), будет затруднителен, считает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Наши оценки справедливого курса при нефти в $25 за баррель - 76-82/USD, при $30 за баррель - 71-76/USD. Исходя из этого, потенциал укрепления рубля выглядит ограниченным", - пишет он в своем комментарии.