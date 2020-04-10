ФРС не смогла перевесить ОПЕК+ и 6,6 млн новых безработных - "БКС Глобал Маркетс"

ФРС не смогла перевесить ОПЕК+ и 6,6 млн новых безработных, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

Если бы не разочарование по поводу сделки ОПЕК и не очередной антирекорд по числу новых обращений за пособием по безработице в США, решения ФРС и Конгресса однозначно бы вызвали мощную волну позитива на финансовых рынках, считает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд. ФРС запустила программу объемом $2,3 трлн для предоставления кредитования предприятиям, пострадавшим от эпидемии, и выкупа краткосрочных облигаций, эмитированных властями американских штатов, округов и городов. Конгресс, как ожидается, утвердит новый раунд финансовый поддержки (объемом до $500 млрд) в ближайшие несколько недель.

"Тем не менее большее влияние на настроение инвесторов оказало решение ОПЕК+: хотя картель и сократил добычу, США не приняли участие в сделке, и объем квот оказался существенно ниже того уровня, который мог бы помочь восстановить баланс на нефтяном рынке. Так, в мае-июне объемы добычи будут снижены на 10 млн барр. в сутки, с июля до конца года – на 8 млн, а в январе-апреле – на 6 млн. На этом фоне котировки Brent снижаются. Кроме того, число новых заявок на пособие по безработице за минувшую неделю вновь превысило 6 млн (6,6 млн), став очередным напоминанием разрушительного влияния пандемии на крупнейшую в мире экономику. Также напомним, что сегодня американские рынки закрыты в связи с празднованием католической Пасхи в воскресенье", - отмечает специалист компании.