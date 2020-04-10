Активность инвесторов на рынках EM осталась невысокой, РФ не смогла остаться в стороне - "БКС Глобал Маркетс"

Активность инвесторов на EM (развивающиеся рынки) в период со 2 по 8 апреля 2020 года осталась невысокой, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

При этом, несмотря на то, что активы РФ выглядели относительно хорошо, они не смогли остаться в стороне от общего тренда. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $60 млн против рекордного притока $40 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.