Рост индекса S&P 500 за неделю был максимальным за 45 лет

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Нефть подешевела по итогам четверга.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг и завершили в плюсе эту укороченную торговую неделю, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем более чем за четыре десятилетия.

Большинство западных площадок, включая США, в пятницу будут закрыты по случаю Страстной пятницы.

Оптимизму инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке американской экономики на фоне пандемии коронавируса.

Федрезерв обнародовал в четверг новые программы кредитования и расширил уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем", в период текущего кризиса.

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.

В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США.

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Подъем индекса PPI относительно марта прошлого года составил 0,7% - это минимальные темпы с сентября 2016 года. Между тем показатель превзошел ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение на 0,5%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до минимальной отметки с декабря 2011 года. Его значение опустилось до 71 пункта по сравнению с 89,1 пункта в марте, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 75 пунктов, сообщает Trading Economics. Между тем респонденты MarketWatch ожидали падения до 70 пунктов.

Пауэлл выразил уверенность в том, что экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит, будет существенным", - сказал он в четверг.

По словам главы ФРС, программы, введенные в действие за последний месяц, работают, и "рыночные условия в целом улучшились". Он отметил, что ЦБ активно использует свои возможности, зарезервированные для чрезвычайных ситуаций, для предотвращения прекращения торговли, что привело бы к краху финансовых рынков и экономики.

В лидерах роста в четверг оказались акции банков. Цена бумаг JPMorgan Chase выросла почти на 9%, а бумаги Goldman Sachs Group прибавили 4,1%.

В то же время акции энергетических компаний, существенно дорожавшие в начале сессии, отчасти утратили завоеванные позиции на фоне противоречивых сообщений относительно сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+. Цена бумаг Occidental Petroleum опустилась на 1,3%, Exxon Mobil - на 1,6%, Chevron - на 1,9%. Бумаги нефтесервисной компании Halliburton упали на 6,2%. В то же время акции Apache Corp. выросли на 8,2%, Marathon Oil - на 4,3%.

Индекс энергетического сектора S&P 500 - единственный из 11 основных отраслевых индексов, который снизился по итогам торгов.

Бумаги авиакомпаний продолжили рост, наблюдающийся в последние дни. Котировки акций United Airlines Holdings подскочили на 14,5%, American Airlines - на 10,4%, Southwest Airlines - на 6,3%, Delta Air Lines - на 5%, Alaska Air - на 8,5%.

Цена бумаг Starbucks Corp. выросла на 3,2%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, спрогнозировала падение скорректированной прибыли во втором квартале текущего финансового года более чем на 47% по сравнению с прошлым годом из-за вспышки коронавируса.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. увеличилась на 3,4%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сообщила, что число платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ во всем мире превысило отметку в 50 млн спустя пять месяцев после его запуска.

Капитализация General Electric снизилась на 2,2%. Американский промышленный конгломерат отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, а также сообщил, что его скорректированная прибыль на акцию в первом квартале будет "существенно ниже", чем предполагалось ранее, тогда как свободный денежный поток будет "вблизи" предыдущих оценок.

Акции Costco Wholesale Corp. подешевели почти на 2%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте сопоставимых продаж в марте на 9,6%, но показатель оказался хуже, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 285,80 пункта (1,22%) - до 23719,37 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 39,84 пункта (1,45%), составив 2789,82 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 62,67 пункта (0,77%) - до 8153,58 пункта.

За эту неделю S&P 500 подскочил на 12,1%. Это сильнейший недельный прирост с 1974 года, когда индекс прибавил более 14%. Nasdaq пережил лучшую неделю с 2009 года, поднявшись на 10,6%. Dow Jones взлетел более чем на 12%, показав один из лучших недельных результатов в истории.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу на фоне низкой активности инвесторов.

Японский индекс Nikkei 225 поднимается на 0,6%, более широкий Topix прибавляет 0,7%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,9 и 1,9% соответственно.

Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 0,9%, тайваньский Taiex повысился на 0,4%.

В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторый других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Фондовые индексы США по итогам торгов в четверг выросли, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем с 1974 года.

Оптимизму инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке американской экономики на фоне пандемии коронавируса.

Федрезерв обнародовал в четверг новые программы кредитования и расширил уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн. В заявлении председателя Федрезерва Джерома Пауэлла отмечалось, что ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем", в период текущего кризиса.

Пауэлл выразил уверенность в том, что экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит, будет существенным", - сказал он в четверг.

Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США.

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что инфляция в Китае существенно замедлилась в марте при ослаблении темпов роста цен как продовольственных, так и непродовольственных товаров на фоне ограничений, введенных властями страны с целью предотвращения распространения коронавируса.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 4,3% в годовом выражении - минимальными темпами с октября 2019 года - после подъема на 5,2% в феврале, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал мартовскую инфляцию на уровне 4,8%.

Относительно февраля потребительские цены в Китае в марте опустились на 1,2% - снижение было отмечено впервые с июня. В феврале инфляция в помесячном выражении составила 0,8%.

Тем временем, цены производителей в КНР (индекс PPI) в марте упали на 1,5% в годовом выражении - максимальными темпами с октября. Эксперты в среднем ожидали снижения индекса PPI на 1,1%, свидетельствуют данные Trading Economics. В феврале цены производителей уменьшились на 0,4%.

В лидерах роста в Японии оказались акции банков. Цена бумаг Aozora Bank Ltd. подскочила на 5,1%, Chiba Bank Ltd. - на 4,6%.

Акции телекоммуникационной компании SoftBank Group Corp. прибавляют в цене 3,4%, Fujifilm Holdings Corp. - 2,5%. Также дорожают акции японских экспортеров: рыночная стоимость автопроизводителя Mazda Motor Corp. увеличилась на 0,8%, Nissan Motor Co. - на 2,7%.

В то же время котировки Sony Corp. снижаются на 0,8%, автопроизводителя Toyota Motor Corp. - 0,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,4%, другого представителя этой отрасли SK Hynix - на 1,8%.

Нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%.

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель.

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу утром торги не проводятся.

Видеоконференция стран OPEC+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

ОПЕК+ также рассчитывает, что США, Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе, будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10-процентное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.

Действия ОПЕК+ помогут решить некоторые проблемы, но по сути они недостаточны и запоздали, учитывая обвал спроса; танкеры полны нефти, нефтепроводы заполнены, НПЗ сокращают переработку, сказал The Wall Street Journal главный экономист Trafigura Саад Рахим. Он прогнозирует снижение спроса, который до спада превышал 100 млн баррелей в сутки, почти на 35 млн баррелей в апреле.

Главный нефтяной аналитик Energy Aspects Амрита Сен сказала The New York Times, что планируемые сокращения производства произойдут с мая, а до этого времени запасы сырья будут увеличиваться. При этом, считает она, рынок сомневается, что отдельные страны, такие как Ирак, будут выполнять соглашение.

"На фоне резкого снижения спроса мировые производители будут вынуждены снижать производство, так как закончится пространство в хранилищах. ОПЕК+ просто кодифицирует то, что они и так должны будут сократить", - сказал она.