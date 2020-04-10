Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 10 апреля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, активность торгов при этом снизится из-за выходного дня в большинстве стран Европы и США, полагают аналитики.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг и завершили в плюсе эту укороченную торговую неделю, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем более чем за четыре десятилетия. Оптимизму инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке американской экономики на фоне пандемии коронавируса. Федрезерв обнародовал в четверг новые программы кредитования и расширил уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем", в период текущего кризиса. ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте. Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС. В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США. Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращение до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу на фоне низкой активности инвесторов. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,9% и 1,9% соответственно. Южнокорейский индикатор Kospi вырос на 0,9%, тайваньский Taiex повысился на 0,4%. В пятницу в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Сингапура, Индии и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

В свою очередь нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на 4%. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже подешевели на 9,3% - до $22,76 за баррель. Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу утром торги нефтяными фьючерсами не проводятся.

Видеоконференция стран OPEC+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения. ОПЕК+ также рассчитывает, что США, Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки. Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе, будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 3,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 10,605 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,676 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 апреля вырос на 0,53% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,54%, поднявшись до 662,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+5%), "МТС-001P-10" (+3,39%) и "РЖД-001P-05R" (+2,29%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-12" (-0,58%), "Транснефть-001Р-13" (-0,49%) и "ГТЛК-001Р-09" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ГК "Пионер" увеличило программу облигаций серии 001Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала соответствующие изменения. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составит до 10 лет. Программа бессрочная.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 44-го купона облигаций 4-й серии в размере 9,25% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей, размещенный в июле 2009 года, был реструктуризирован. Согласно новой эмиссионной документации, облигациям 4-й серии был продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске в июле 2016 года. Ставка текущего 43-го купона - 9,375% годовых. Дата погашения займа - 15 июля 2021 года.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 7-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонных периодов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) выкупил по оферте облигации серии БО-001Р-04 на сумму 22,2 млн рублей. Банк в августе 2018 года завершил размещение облигаций серии БО-001Р-04 объемом 600 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. В июле 2019 года банк доразместил выпуск на 113 млн 852 тыс. рублей. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 4-13-го купонов устанавливаются в размере ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1 процентный пункт.