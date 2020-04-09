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09 апреля 2020 года 19:47

Рубль вечером сократил значительную часть роста к доллару и евро на фоне переставшей активно дорожать нефти

Москва. 9 апреля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, однако не столь заметно, как в ходе дневных торгов; рубль растерял значительную часть роста, хотя и продолжает уверенно дорожать к бивалютной корзине благодаря новостям о сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Курс доллара США составил 73,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,23 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар опускался до отметки 72,6 руб./$1 впервые с 13 марта. Евро стоил 80,59 руб./EUR1, подешевев на 72,5 копейки. Ранее в ходе торгов евро опускался до отметки 79,5 руб./EUR1 впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1 рубль - до 76,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах, хотя и несколько снизил темпы роста, наблюдавшиеся чуть ранее на фоне скачка цен на нефть после появления первых новостей с видеоконференции ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы закрывают "длинные" позиции по рублю в рамках фиксации прибыли перед пасхальными каникулами на западных биржах. Католическая Пасха в этом году отмечается в воскресенье, 12 апреля, в связи с чем большинство западных бирж не работает с пятницы, 10 апреля, по понедельник, 13 апреля. Биржи США возобновят работу в понедельник.

Альянс ОПЕК+ обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн баррелей в сутки, при том, что вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн баррелей в сутки, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Агентство Bloomberg отмечает, что ОПЕК+ еще дорабатывает соглашение и цель может измениться. Один из депутатов сообщил, что альянс рассматривает возможность снизить добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев. По словам источников агентства, более низкие объемы сокращения добычи ОПЕК+ рассматриваются на более долгий срок.

Dow Jones пишет также, что ОПЕК+ близка к сделке, согласно которой Россия снизит добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, Саудовская Аравия - на 4 млн баррелей в сутки, не указывая базу снижения.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил оптимизм в отношении переговоров ОПЕК+, сообщив, что он верит, что РФ и Саудовская Аравия смогут урегулировать спор по теме добычи нефти.

"Я настроен оптимистично... Считаю, что Россия и Саудовская Аравия смогут прийти к соглашению, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию на рынках", - сказал Бруйетт в интервью CNBC.

Цены на нефть продолжают расти на торгах в четверг на ожидании новой сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг повысилась на 1,89% - до $33,46 за баррель, что на $0,84 (2,56%) выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,55% - до $25,73 за баррель.

Ранее в ходе торгов котировки прибавляли порядка 7-8%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, в ходе торгов четверга рубль уверенно укреплялся к доллару и евро. "Этому способствовало два фактора. Так, основную поддержку российской валюте оказала ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне сообщений СМИ о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли соглашения о сокращении добычи, нефть марки Brent ускорила рост и поднялась выше $35 за баррель. Также поддержку рублю оказывала динамика валют развивающихся стан, которые в ходе сегодняшней сессии демонстрировали позитивную динамику. В результате пара "доллар-рубль" ушла ниже 75 руб./$1 и к вечеру четверга достигала отметки 72,6 руб./$1, пара "евро-рубль" отступила ниже 80 руб./$1. Если информация о договоренностях в рамках ОПЕК+ подтвердится, рынок энергоносителей продолжит поддерживать российскую валюту, в результате чего доллар закрепится в диапазоне 70-75 рублей с попытками тестирования его нижней границы", - подчеркнул Зварич.

"В четверг рубль продолжил уверенное укрепление на внутреннем рынке. Основную поддержку рубль, как и ранее, получал с рынка нефти, где котировки продолжали рост в ожидании договоренности о сокращении добычи между странами ОПЕК+. Ближе к вечеру котировки марки Brent поднимались выше $36 за баррель, тем не менее на рынке сохранялась повышенная волатильность. Также в целом общее настроение инвесторов на глобальных рынках сохранялось умеренно позитивным: к вечеру большинство валют EM торговалось в плюсе, основные индексы в США также демонстрировали сдержанный рост. Очередная порция данных по внушительному росту числа первичных заявок на пособия по безработице в США за прошлую неделю не смогла существенно испортить настроения на глобальных рынках, так как ФРС объявила о расширении объема кредитовании экономики до $2,3 трлн. В целом итоги сегодняшнего закрытия на валютном рынке предопределит результат онлайн-встречи ОПЕК+, однако помимо самого факта о сокращении добычи рынок будут гораздо больше волновать конкретные детали самой сделки", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Федеральная резервная система (ФРС) обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса.

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.

В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

ЦБ РФ 7 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 13,4 млрд рублей.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 апреля на 1,1449 рубля, до 74,605 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1459 рубля, до 81,0882 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" упал в четверг на 1,4069 рубля по отношению к среде и составил 74,2515 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 1,5718 рубля и составил 73,9863 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 281,844 млн, из которых $929,862 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 351,982 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,4146 рубля, до 80,7844 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:08 МСК снизился на 1,4212 рубля и составил 80,6783 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 4,351 млн, из которых EUR290,239 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR714,112 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 6,35% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,64% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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