Рынок акций РФ утром поднялся к 2700 пунктам по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти в ожидании сделки ОПЕК+

Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил рост вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью в ожидании новой сделки ОПЕК+ по ограничению добычи сырья; индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2700 пунктов - максимуму с 6 марта.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2696,16 пункта (+1%), индекс РТС - 1138,39 пункта (+2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,6%.

Доллар упал до 74,6 рубля (-0,37 рубля), минимум сделок составил 73 руб./$1.

Подорожали рублевые акции "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,6% и +3,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3% и +1,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%).

Минэнерго РФ предложило ввиду нестабильной макроэкономической ситуации в России, а также в связи с прогнозируемым снижением выручки от передачи электроэнергии оптимизировать расходы по инвестиционным программам группы компаний "Россети", о чем говорится в тексте предложений ведомства ко "второму антикризисному пакету", направленных Минэкономразвития, с которым ознакомился "Интерфакс". В том числе предлагается снизить требования на 2020 год в части исполнения планов финансирования капитальных вложений, исполнения планов освоения капитальных вложений, исполнения планов по вводу мощностей в эксплуатацию.

Просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций продолжает подъем вслед за нефтью, однако основной вопрос остается открытым - смогут ли крупнейшие мировые державы договориться о снижении добычи. Россия дала однозначно понять, что готова сократить добычу на 1,6 млн баррелей в сутки, но пока неясно, согласится ли Саудовская Аравия взять за "точку отсчета" мартовский уровень добычи и готовы ли присоединиться США к решению ОПЕК+.

Ситуация складывается таким образом, что снижать добычу все равно придется, и причем всем странам. Только это сделать можно добровольно либо сейчас, не допустив падения цен ниже $25 за баррель, либо позже и с большими убытками, когда нефть будет дешевле $20, считает эксперт.

Текущие цены уже привели к сокращению добычи в Штатах: данные Минэнерго США зафиксировали падение суточной добычи на рекордные для последних месяцев (если не лет) 600 тыс. баррелей за неделю (до 12,4 млн б/с). При этом предложение нефти все равно существенно превышает спрос: запасы за неделю выросли сразу на 15,8 млн баррелей.

При любом исходе переговоров вряд ли стоит ожидать закрепления цен на нефть Brent выше $40 за баррель. Но если страны не договорятся, то нет никаких сомнений, что Саудовская Аравия проведет еще одну мощную ценовую атаку и опустит котировки ниже $20 за баррель.

Кроме того, Антонов не рассчитывает на продолжения роста российского рынка акций, поскольку состояние российской экономики слишком удручающе. В ближайшие дни, быть может, будет лучше торговать "от шорта". Естественно, на рынке по-прежнему будут интересные идеи, прежде всего, во "втором эшелоне".

В пятницу большинство западных площадок будет закрыто по случаю католической Страстной пятницы. В понедельник не будут работать многие европейские биржи. Это создает повышенные риски для рублевых активов. В условиях очень волатильного рынка и отсутствия драйверов дальнейшего роста переносить спекулятивные "лонги" на пятницу и выходные очень рискованно. Поэтому не исключено, что под вечер будет наблюдаться сокращение позиций по российским акциям и рублю, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, главным барьером на пути заключения нового соглашения ОПЕК+ остается позиция США, которые не торопятся с административным снижением добычи нефти. Между тем, на рынке уже ощущается дефицит объемов хранилищ. В РФ спрос на топливо в рамках нерабочих дней упал на 40-50%, вынуждая НПЗ снижать объемы переработки или использовать железнодорожные цистерны для хранения продукции. Поэтому, если снижение добычи не произойдет по решению ОПЕК+, то оно случится по чисто техническим причинам, но с небольшой задержкой.

Помимо встречи ОПЕК+ на рынках ждут статистики из США по первичным заявкам на пособие по безработице, которые могут вновь оказаться шокирующими (предварительные прогнозы говорят о 5 млн заявок). Аргумент США в споре с традиционными производителями нефти заключается в том, что американская добыча уже снижается под воздействием экономических факторов. Однако позиция РФ заключается в том, что снижение производства в США из-за низких цен не может рассматриваться в качестве американского участия в сделке по поддержке стабильности рынка. Поэтому вероятность полноценного соглашения остается низкой. С другой стороны, если страны не договорятся, то уже через 1-2 месяца добываемую нефть негде будет складировать. В любом случае итоги онлайн-заседания ОПЕК+ станут известны ближе к вечеру, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич полагает, что на рынках сохраняются риски возобновления негативной динамики и обновления мартовских минимумов. Реальные последствия для экономики, которые нанесли коронавирус и карантинные меры, могут оказаться куда сильнее, чем ожидают инвесторы, а текущих пакетов мер окажется недостаточно для компенсации последствий пандемии. Плюс к этому, преждевременное снятие карантинных мер может привести ко второй волне эпидемии в отдельных странах, что будет способствовать усилению негативного влияния коронавируса на мировую экономику. Все это сдерживает активность инвесторов, а на рынках в основном преобладают спекулятивные настроения.

Итоги встречи ОПЕК+ окажутся определяющими для цен на нефть, а рынок энергоносителей будет активно отыгрывать результаты переговоров. Есть опасения, что результат встречи может не удовлетворить инвесторов - возможно как отсутствие договоренности по итогам встречи, так и неудовлетворительные параметры новой сделки. В этой связи существуют риски существенного отката рынка энергоносителей, считает аналитик.

Индекс МосБиржи попытается подняться в диапазон 2700-2750 пунктов, выступающий целью коррекционного роста. Итоги торгов определит ситуация на рынке энергоносителей. Если же решение ОПЕК+ будет принято уже после закрытия "Мосбиржи", отыгрывать его российский рынок будет в пятницу, полагает Зварич.

В США индексы накануне поднялись на 2,6-3,4% после того, как сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Как отмечает CNBC, некоторые предвыборные предложения Сандерса вызывали опасения предпринимателей и инвесторов относительно повышения налогов в случае его избрания. Помимо этого, инвесторы надеются на возобновление экономической деятельности в США, пишет MarketWatch.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), растут Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 1,8-2,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 1,2%).

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил о высокой степени неопределенности в отношении прогноза мировой экономики. "Банк Японии будет внимательно следить за последствиями коронавируса и незамедлительно примет дополнительные меры смягчения политики в случае необходимости", - сказал он в четверг.

Нефть утром в четверг продолжает подъем, усилившийся накануне вечером на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%. Цена Brent находится на $1,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $33,92 за баррель (+3,3%), майская цена WTI - $26,45 за баррель (+5,4%).

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+15,5%), акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+14,6%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+7,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+6,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+5,1%)

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-5,7%), En+ (MOEX: ENPL) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 19,678 млрд рублей (из них 4,317 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).