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09 апреля 2020 года 10:27

Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 9 апреля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,0025-75,0075 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7 руб./$1 (-27,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар опускался в моменте до отметки 73,0025 руб./$1 впервые с 13 марта. Евро подешевел до 81,31 руб./EUR1 (-0,05 копейки). Чуть позднее, в 10:10 МСК, евро пускался до 81 руб./EUR1 также впервые с 13 марта. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,12 копейки к уровню закрытия среды, до 77,68 рубля.

Доллар при этом в первую минуту торгов оказался на 1,0504 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 92,46 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов в ожидании видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг в 16:00 (Вена). Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о прогрессе в урегулировании спора РФ и Саудовской Аравии по объемам добычи нефти. "За последнюю неделю был достигнут прогресс", - сказал он на брифинге в Белом доме. "Я думаю, что они смогут найти решение", - добавил Трамп.

Президент США добавил, что с интересом ждет результатов заседания ОПЕК+ в четверг, несмотря на то, что не испытывает симпатии к этой организации. Трамп вновь повторил, что не видит необходимости требовать от американских компаний снижения добычи нефти. "Мы уже сделали это (снизили добычу - ИФ), потому что ориентируемся на ситуацию на рынке", - сказал президент США.

Он не стал говорить, какие меры примет, если РФ и Саудовская Аравия все же не договорятся по нефти. "Посмотрим. У нас есть много хороших вариантов. Они прекрасны и, возможно, они мне понравятся даже больше, чем вариант со сделкой (РФ и Саудовской Аравии по нефти - ИФ). Однако я надеюсь, что они смогут прийти к соглашению", - заявил Трамп.

Между тем в пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики для содействия глобальному диалогу и кооперации в целях обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%.

К 10:10 МСК фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 3,17% к уровню закрытия и торговались у $33,88 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 5,9% - до $26,57 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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