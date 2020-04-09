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09 апреля 2020 года 15:30

Рубль днем продолжает уверенно повышаться к доллару и евро в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 9 апреля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растерял значительную часть утреннего роста, но продолжает заметно укрепляться к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Курс доллара США составил 74,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 83,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар опускался до отметки 73,0025 руб./$1 впервые с 13 марта. Евро стоил 80,56 руб./EUR1, подешевев на 75,25 копейки. Ранее в ходе торгов евро опускался до отметки 80,01 руб./EUR1 впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 79,23 копейки - до 77,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 10 апреля на 1,1449 рубля, до 74,605 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1459 рубля, до 81,0882 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", несмотря на то, что рубль растерял значительную часть роста первой половины дня, он продолжает активно повышаться и к доллару, и к евро. Торги проходят в условиях роста волатильности на ожидании видеоконференции стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг в 16:00 (Вена).

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил "Интерфаксу" официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения.

Тем временем, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, Саудовская Аравия настаивает на сокращении нефтедобычи в рамках предполагаемой сделки стран ОПЕК+ с другими производителями с апрельского уровня. В первом квартале Саудовская Аравия добывала 9,8 млн баррелей в сутки, а с апреля страна увеличила производство до 12,3 млн баррелей в сутки.

В пятницу, 10 апреля, Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики для содействия глобальному диалогу и кооперации в целях обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

Группа "Большой двадцатки" (G20) планирует создание специального комитета по мониторингу мер по стабилизации нефтяных рынков, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике, распространенный среди стран-членов организации. Текст документа, который должен быть одобрен в ходе видеоконференции в пятницу, еще может измениться.

Среди обсуждаемых вопросов - стоит ли упоминать соглашение, которое, как ожидается, заключат ОПЕК и его союзники в четверг, и если да, то каким образом, пишет агентство.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что США призывают Саудовскую Аравию, председательствующую в G20, созвать заседание на этой неделе, где они рассчитывают обсудить с Россией и Саудовской Аравией ситуацию на нефтяном рынке.

Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%.

К 15:10 МСК фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 2,04% к уровню закрытия и торговались у $33,51 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 3,39% - до $25,94 за баррель.

"Итоги встречи ОПЕК+ и динамика нефтяных котировок будут определяющими для российской валюты. Позитивное завершение саммита позволит рублю продолжить укрепление. Тем не менее, учитывая уже озвученные амбициозные планы по сокращению добычи, сохраняются существенные риски того, что фактические параметры соглашения могут разочаровать рынок, что негативно скажется на нефти и рубле", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На внутреннем валютном рынке рубль продолжает укрепление. Еще накануне паре "доллар-рубль" удалось закрыться ниже 75 руб./$1, и в четверг в первый час торгов рубль уже пытался закрепиться на уровне 74,5 руб./$1. Среди других валют EM укрепление в четверг демонстрирует также южноафриканский рэнд, тогда как индийская рупия снижается. В целом к концу первой половины дня на глобальных рынках сохранялся умеренно положительный фон: европейские фондовые индексы и фьючерсы на индексы в США торговались в зеленой зоне. Основную поддержку в утренние часы рубль вновь получал с рынка нефти, где в ожидании договоренности между странами-производителями ОПЕК+ цена марки Brent росла более чем на 3%", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ключевым событием дня для рубля выступает исход сегодняшних переговоров ОПЕК+ по перспективам сокращения добычи. Надежды на позитивный исход переговоров поддерживают котировки нефти и рубля в течение текущей недели. Решение о совместном сокращении добычи повысит для рубля шансы на дальнейшее восстановление позиций в рамках второго квартала в направлении отметки 70 в паре с долларом и 77 в паре с евро. В отсутствие соглашения на аналогичном временном горизонте рубль вместе с прочими сырьевыми валютами будет чувствовать себя хуже, чем валюты развивающихся стран, и актуальным вновь может стать возврат к отметкам 80 в паре с долларом и 86 в паре с евро", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 7 апреля в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 13,4 млрд рублей.

В предыдущий торговый день, в пятницу, 3 апреля, ЦБ РФ продал валюту на 15,4 млрд рублей. В первые дни месяца, 1 и 2 апреля, ЦБ РФ продавал валюту по 15,8 млрд рублей в день.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 6,18% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 6,06% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 4 б.п. - до 6,35% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 6,52% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 3 б.п. - до 6,64% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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