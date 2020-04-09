Цены евробондов РФ в четверг возобновили рост на ожиданиях притока ликвидности

Москва. 9 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг возобновили рост после локальной коррекции благодаря ожиданиям глобальных инвесторов притока дешевой ликвидности от ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 63 базисных пункта по отношению к закрытию 8 апреля и составила 113,66% от номинала, что соответствует доходности 2,83% годовых (снижение на 20 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 3 базисных пункта относительно итогов предыдущего торгового дня, составив 102,89% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 0,175% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 17 пунктов, до 265,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 262 базисных пункта по отношению к предыдущему торговому дню, составив 130,84% от номинала (доходность снизилась на 14 пунктов, до 3,86% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 148 базисных пунктов - до 126,79% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов и составила 3,81% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене по отношению к среде на 49 базисных пунктов - до 110,38% от номинала, что соответствует доходности 2,89% годовых (снижение на 8,5 пункта к предыдущему дню), евробонды РФ с погашением в 2023 году подорожали на 22 базисных пункта, до 109,41% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 2,01% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 167 базисных пунктов - до 126% от номинала (доходность снизилась на 8,5 пункта и составила 3,72% годовых), новый десятилетний выпуск евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене на 120 базисных пунктов, до 108,3% от номинала (доходность снизилась на 18 пунктов, до 2,96% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций возобновился рост котировок после локальной коррекции, зафиксированной накануне. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ снизилась за день на 7 базисных пунктов, до 3,06% годовых; также наблюдается сужение кредитной премии до 231 базисного пункта. В целом российские бумаги растут в цене несколько медленней, чем евробонды других emerging markets. Сказывается сохраняющаяся неопределенность в отношении новой сделки в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи. Что касается новой порции макроэкономической статистики из США, то данные по рынку труда ожидаемо оказались слабыми, но инвесторов сейчас вдохновляют новости о все новых и новых программах поддержки американской экономики со стороны ФРС. Таким образом, ожидания притока новой порции дешевой ликвидности от Федрезерва толкают мировые долговые рынки вверх, несмотря на слабую макроэкономическую статистику", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.

Согласно отчету министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Федеральная резервная система обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса. В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем" в период текущего кризиса. ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющегося частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой погашения основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС. В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.