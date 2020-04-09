Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок

Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "выше рынка" до "нейтрально" в связи с ростом котировок.

При этом, как отмечают эксперты, "РусГидро" и "Энел Россия" единственные охватываемые ими компании, чей FCF в 2020 году может оказаться отрицательным.