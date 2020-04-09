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Главная / Мнения аналитиков / Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок
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09 апреля 2020 года 18:28
Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "выше рынка" до "нейтрально" в связи с ростом котировок. При этом, как отмечают эксперты, "РусГидро" и "Энел Россия" единственные охватываемые ими компании, чей FCF в 2020 году может оказаться отрицательным.
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Компании упоминаемые в новости: Энел Россия, РусГидро
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09 апреля 2020 года 19:47
Рубль вечером сократил значительную часть роста к доллару и евро на фоне переставшей активно дорожать нефти
Москва. 9 апреля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, однако не столь заметно, как в ходе дневных торгов; рубль растерял значительную часть роста, хотя и продолжает уверенно дорожать к бивалютной корзине благодаря новостям о сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. читать дальше
.09 апреля 2020 года 19:36
Рынок акций РФ завершил торги подъемом выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи на ожиданиях сделки ОПЕК+
Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с мировыми площадками и нефтью в ожидании новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, на что нефтепроизводители дали принципиальное согласие; индекс МосБиржи смог закрепиться выше рубежа 2700 пунктов. читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:49
Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация... читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:45
Москва. 9 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг возобновили рост после локальной коррекции благодаря ожиданиям глобальных инвесторов притока дешевой ликвидности от ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:12
Высока вероятность исключения "префов" Транснефти из индекса MSCI Russia в мае - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" считает вероятным исключение привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) из индекса MSCI Russia в ходе ближайшего пересмотра в мае, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. В то же время эксперты отмечают,... читать дальше
.09 апреля 2020 года 17:49
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице - ИК "Фридом Финанс"
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду... читать дальше
.09 апреля 2020 года 17:00
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с 46,6 рубля до 61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать"... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:40
Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. С фундаментальной точки... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:53
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $4,6 до $3,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:37
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $17 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:30
Москва. 9 апреля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растерял значительную часть утреннего роста, но продолжает заметно укрепляться к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:28
-й абзац в новой редакции в связи с уточнением аналитического обзора) "Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:20
Сокращение добычи нефти крупнейшими производителями на 10-15 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках нового соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации рынка, поскольку пик мировой пандемии COVID-19 еще не пройден и спрос на сырье продолжит сокращаться, считает... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:57
Цены на нефть могут получить поддержку и нацелиться на $37, если встреча ОПЕК+ завершится успешно - Sberbank SIB
Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить поддержку и нацелиться на $37/барр., если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank... читать дальше
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