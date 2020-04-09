БКС Глобал Маркетс поднял оценку акций ТМК на 31%, но оставил рейтинг "держать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с 46,6 рубля до 61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была подтверждена.

Как сообщалось, совет директоров ТМК утвердил программу выкупа акций, а также делистинг бумаг с Лондонской фондовой биржи. Цена выкупа обыкновенных акций компании установлена на уровне 61 рубля.

Аналитики считают решение компании логичным и рекомендуют предъявить к выкупу все акции ТМК. Цена предложения также выглядит привлекательно, поскольку выше этого уровня рыночные котировки были только пару дней в июне 2019 года и в I половине 2018 года с другой рыночной конъюнктурой, отмечают эксперты.

"Мы видим высокие риски для инвестиционного кейса ТМК, и в дополнение к существующим проблемам (низкие цены на нефть и риски конкуренции на горизонте двух лет) оставшиеся инвесторы столкнутся с низкой ликвидностью бумаг. В этих условиях у акционеров не остается другого выбора, кроме как предъявить к выкупу все бумаги", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что добровольное предложение подлежит предварительному рассмотрению и утверждению ЦБ. "Предложение должно было быть представлено регулятору 8 апреля, его рассмотрение может занять до двух недель. Затем начнется 70-дневный период действия предложения, когда у инвесторов будет возможность предъявить к выкупу локальные бумаги. И, наконец, потребуется еще одна или две недели на выплату средств инвесторам. Таким образом, мы ожидаем выплату ближе к середине июля. Это наши оценки, никаких ориентиров от компании пока не поступало", - пишут эксперты "БКС Глобал Маркетс".

Текущая стоимость акций ТМК составляет порядка 55 рублей за штуку.