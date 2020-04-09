.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
.
09 апреля 2020 года 16:16
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе - Julius Baer
Выпуск еврооблигаций и обобществление долгов могли бы поддержать нормализацию рынков облигаций в Европе, говорится в комментарии Julius Baer. После 16-часовой телеконференции министры финансов стран ЕС так и не смогли договориться по условиям пакета мер антикризисного финансирования в размере 500 млрд евро для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Почвой для разногласий стали условия распределения средств из Европейского стабилизационного механизма, который выполняет функцию кредитора последней инстанции для членов ЕС. Нидерланды настаивали на том, что получатели средств должны брать на себя обязательство стабилизировать свои национальные бюджеты в среднесрочной перспективе, в то время как Италия, опасаясь маргинализации рынков облигаций в случае использования механизма, выступала за отсутствие ограничений. Несмотря на то, что в определенной степени соблюдение бюджетных рамок было бы желательным, ведь госдолг Италии вырос после кризиса 2008 года, крупные страны ЕС, такие как Германия, Франция и Испания, не учитывают экстренность сложившихся условий. Поэтому, отмечает экономист Julius Baer Дэвид Мейер, хотя неспособность стран ЕС договориться с первого раза укрепила позиции критиков сплоченности Евросоюза, остаются надежды, что стороны смогут достичь компромисса и в четверг одобрят пакет мер. Такое соглашение было бы важным достижением, которое открыло бы к обсуждению более важную тему использования еврооблигаций для обобществлении бремени долгов. "По этому вопросу возможно столкновение между адвокатами идеи Францией и Италией и менее оптимистично настроенной Германией. Еврооблигации, или, если быть более точными, "коронаоблигации", стали бы наивысшим признаком европейской солидарности и, вероятнее всего, являются недостающим элементом, чтобы успокоить рынки облигаций и снизить спреды по облигациям Италии. Тем не менее, вероятность обобществления долга в ходе этого кризиса выглядит все менее вероятной. Рынок облигаций по-прежнему пытается интерпретировать два аспекта: последствия роста долга при отсутствии понимания механизма финансирования и тот факт, что центробанки готовы выкупить большую долю этого долга", - пишет Дэвид Мейер.
.
09 апреля 2020 года 19:47
Рубль вечером сократил значительную часть роста к доллару и евро на фоне переставшей активно дорожать нефти
Москва. 9 апреля. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в четверг вечером, однако не столь заметно, как в ходе дневных торгов; рубль растерял значительную часть роста, хотя и продолжает уверенно дорожать к бивалютной корзине благодаря новостям о сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. читать дальше
.09 апреля 2020 года 19:36
Рынок акций РФ завершил торги подъемом выше 2700 пунктов по индексу МосБиржи на ожиданиях сделки ОПЕК+
Москва. 9 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с мировыми площадками и нефтью в ожидании новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, на что нефтепроизводители дали принципиальное согласие; индекс МосБиржи смог закрепиться выше рубежа 2700 пунктов. читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:49
Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация... читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:45
Москва. 9 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг возобновили рост после локальной коррекции благодаря ожиданиям глобальных инвесторов притока дешевой ликвидности от ФРС США. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также выросли в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:28
Газпромбанк снизил рекомендацию для акций РусГидро и Энел Россия до "нейтрально" в связи с ростом котировок
азпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых электрогенерирующих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) и "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "выше... читать дальше
.09 апреля 2020 года 18:12
Высока вероятность исключения "префов" Транснефти из индекса MSCI Russia в мае - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" считает вероятным исключение привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) из индекса MSCI Russia в ходе ближайшего пересмотра в мае, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. В то же время эксперты отмечают,... читать дальше
.09 апреля 2020 года 17:49
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице - ИК "Фридом Финанс"
Фондовых инвесторов в США не пугает динамика количества заявок на пособия по безработице, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, составило 6,6 млн, что оказалось близко к историческому рекорду... читать дальше
.09 апреля 2020 года 17:00
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с 46,6 рубля до 61 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать"... читать дальше
.09 апреля 2020 года 16:40
Инвестиционный интерес к золоту сохраняется, его котировки могут нацелиться на 1800 долларов за унцию, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Фьючерсы на золото в четверг вновь пытаются закрепиться выше 1700 долл./унц. и к середине сессии дорожают примерно на 1,3%. С фундаментальной точки... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:53
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $4,6 до $3,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:37
Xtellus Capital, аналитика которой распространяется в России "ВТБ Капиталом", понизила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) рекрутингового сервиса HeadHunter с $20 до $17 за штуку, сообщается в обзоре компании. Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:30
Москва. 9 апреля. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растерял значительную часть утреннего роста, но продолжает заметно укрепляться к бивалютной корзине в ожидании решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи. читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:28
-й абзац в новой редакции в связи с уточнением аналитического обзора) "Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут... читать дальше
.09 апреля 2020 года 15:20
Сокращение добычи нефти крупнейшими производителями на 10-15 млн баррелей в сутки (б/с) в рамках нового соглашения ОПЕК+ может оказаться недостаточным для окончательной стабилизации рынка, поскольку пик мировой пандемии COVID-19 еще не пройден и спрос на сырье продолжит сокращаться, считает... читать дальше
.09 апреля 2020 года 14:57
Цены на нефть могут получить поддержку и нацелиться на $37, если встреча ОПЕК+ завершится успешно - Sberbank SIB
Если сегодняшняя встреча ОПЕК+ завершится успешно, фьючерсы Brent могут получить поддержку и нацелиться на $37/барр., если перед этим будет пробито техническое сопротивление на уровне $34,2/барр., говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.