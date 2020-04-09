Ренессанс Капитал снизил рейтинг GDR ТМК до "держать" и оценку на 26%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $4,6 до $3,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".

Как сообщалось, совет директоров ТМК одобрил программу выкупа акций, а также делистинг с Лондонской фондовой биржи. При этом компания отметила, что прогнозирует ухудшение ситуации на основных рынках, ожидает более слабых результатов по итогам I квартала и говорит о более низком уровне дивидендов при условии их выплат. Выплата дивидендов привязана к чистой прибыли ТМК по МСФО (не менее 25% от чистой прибыли).

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR ТМК, основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет $4,19 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,97 за штуку.