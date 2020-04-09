Роснефть может при необходимости сократить сарех ниже 700 млрд руб. для поддержания FCF - аналитики

(5-й абзац в новой редакции в связи с уточнением аналитического обзора)

"Роснефть" имеет гибкую программу инвестиций и при необходимости может сократить капительные вложения ниже 700 млрд руб. по сравнению с последним прогнозом в 850-1000 млрд руб. для поддержания свободного денежного потока, пишут аналитики Renaissance Capital по итогам серии телефонных конференций RUSSIA in touch.

Компания подтвердила, что не испытала каких-либо физических нарушений своих операций нигде в мире в результате ограничений, связанных с COVID-19, отмечается отчете RenCap.

В то же время сектор downstream, на который приходится не менее 20% бизнеса "Роснефти" (MOEX: ROSN), страдает от снижения спроса. По информации НК, снижение спроса на европейском направлении (Германия) составляет около 35%, что согласуется с первоначальными отчетами других европейских нефтеперерабатывающих компаний.

По информации "Роснефти", ее нефтеперерабатывающие мощности в Европе во втором квартале могут снизиться на 20% при сохранении максимальных объемов собственных поставок нефти. При этом компания ожидает более низкого влияния на свой индийский НПЗ Nayara Energy, но потенциально допускает аналогичную корректировку пропускной способности в России.

В "Роснефти" считают, что в апреле, скорее всего, произойдет спад мирового спроса на нефть с восстановлением с мая при общем падении спроса в 2020 году на 5-7 млн баррелей в годовом соотношении, пишут аналитики. "Роснефть" поддерживает заявления президента Владимира Путина о том, что для восстановления равновесия на рынке необходимо скоординированное сокращение мировой добычи, и ожидает, что добыча нефти во многих странах, не входящих в ОПЕК, с издержками производства выше среднего все равно будет снижаться. Как сообщалось, на расширенном заседании ОПЕК+ 9 апреля планируется обсудить потенциальное сокращение добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки.

Собственная добыча "Роснефти" хорошо позиционируется благодаря низким затратам, доступе к инфраструктуре, диверсифицированным маршрутам поставок с акцентом на Китай и премиальными ценами для сорта ВСТО.